Cidadãos vão “dar um abraço” a restaurante lisboeta trocado por um banco

La Gondola, o mais antigo restaurante italiano de Lisboa vai dar lugar ao edifício sede do Montepio Geral e da Lusitânia Seguros. Uma petição online pede que a alteração não avance “até que seja avaliada a sua classificação como Imóvel de Interesse municipal“, ou até que “seja avaliada a sua candidatura ao Programa Lojas com História”, já submetida

O movimento de cidadãos Vizinhos das Avenidas Novas está a organizar um encontro, este domingo, junto ao restaurante La Gondola, na Avenida de Berna, em Lisboa, que pretende ser "um abraço de despedida" ao espaço que deverá ser demolido.

O coordenador do movimento, Rui Pedro Barbosa, adiantou à agência Lusa que os Vizinhos das Avenidas Novas estão a preparar "um abraço ao restaurante e ao edifício".

Será um "encontro junto ao Gondola, de pessoas que se querem despedir do restaurante, não é uma manifestação de protesto", precisou.

Prevendo a presença de cerca de meia centena de pessoas, que se deverão juntar "entre as 18h e as 19h de domingo, o último dia em que o restaurante está aberto", Rui Pedro Barbosa referiu que a "ideia é beber um café a essa hora, e dizer um até já ao espaço".

"Espero que seja um até já e não um adeus", salientou.

Em 2015, a Câmara de Lisboa (de maioria PS) fez uma permuta de terrenos na Praça de Espanha com o Montepio Geral - Associação Mutualista para ali ser construído o edifício sede do Montepio Geral e da Lusitânia Seguros.

Entretanto, foi lançada uma petição que, pelas 13h desta sexta-feira, contava com 1829 assinaturas. No documento, os peticionários pedem à autarquia que "coloque o interesse público acima dos interesses privados e aja em conformidade com a lei, incluindo o PDM [Plano Diretor Municipal] em vigor".

Assim, os cidadãos pedem "que a sua demolição e alteração não seja autorizada até que seja avaliada a sua classificação como Imóvel de Interesse municipal", ou até que "seja avaliada a sua candidatura ao Programa Lojas com História", que segundo Rui Pedro Barbosa "já foi submetida", dado que o espaço tem "reconhecidas tradições, memória histórica e longevidade".

Porém, "isto não será impeditivo de fazerem o que quiserem ao espaço", admitiu o coordenador. Por isso, o movimento de cidadãos quer "entregar a petição ao máximo de entidades possível".

A próxima fase será "tentar obter uma posição por parte do Montepio". Para isso, o movimento Vizinhos das Avenidas Novas está a avaliar "o formato exato" de "iniciativas que vão focar" a instituição, apontou o coordenador. "O maior inimigo é o mês de agosto por serem férias, isto cai no esquecimento e é esse o problema", referiu.

O objetivo destas iniciativas não é "de maneira nenhuma parar a situação, mas que fosse feito um estudo sobre a história do edifício para saber se seria de preservar ou não", observou o responsável.

A petição refere que o "edifício sito na Avenida de Berna, nº 64, alberga desde 1941 o emblemático restaurante". "Em causa está, por um lado, a perda de identidade de Lisboa, ao permitir-se a demolição de um edifício que, [...] pelo facto de ter chegado, solitária e praticamente inalterado até hoje, assume uma significativa e inesperada importância", continua o documento, salientando que o edifício tem "um valor adicional de memória urbana, cujo apagamento não devia passar sem discussão e análise técnica e de relevância para a Freguesia das Avenidas Novas".