Azar bate à porta da Casa da Sorte e cria dívida milionária ao Estado

A dar sorte aos portugueses desde 1933.” Assim é o lema da Casa da Sorte, uma das mais antigas empresas nacionais de lotarias e outros jogos. Mas à beira de completar 84 anos de vida e com 22 lojas de norte a sul do país, a histórica sociedade vê-se tutelada por um administrador judicial, a braços com dívidas de mais de 35 milhões de euros, sendo quase quatro milhões ao Estado português.

A Casa da Sorte avançou a 10 de maio deste ano com um pedido de um processo especial de revitalização (PER), expediente ao dispor das empresas em dificuldades financeiras para tentarem gizar um plano de recuperação, que muitas vezes passa por acordar com os credores um período de carência e um pagamento das dívidas em dez ou mais anos.

A lista provisória de credores da histórica empresa de lotarias acaba de ser publicada no portal Citius. São 35,8 milhões de euros de créditos reconhecidos pelo administrador judicial, Nuno Albuquerque, que, contactado pelo Expresso, disse ser ainda prematuro fazer comentários sobre o processo, por estar agora a começar.

De 2012 a 2015 (não há ainda dados para 2016), a faturação da Casa da Sorte esteve sempre acima dos 50 milhões de euros por ano

O Estado português é credor de mais de 10% do que a Casa da Sorte deve. A Autoridade Tributária tem a receber 2,7 milhões de euros de IRC de 2016 e ainda 149 mil euros de imposto de selo relativo a 2012, 2013 e 2014. A Segurança Social, por seu turno, tem mais de um milhão de euros a receber, devido a pagamentos em atraso desde junho de 2016 e ainda a algumas contribuições mais antigas, que remontam ao ano 2012. Ao que o Expresso apurou, a empresa já terá em marcha acordos para regularizar estas dívidas ao Estado.

Mas o maior de todos os credores da Casa da Sorte é a Caixa Económica Montepio Geral, que tem atualmente a receber 21,5 milhões de euros, por vários contratos de financiamento, um dos quais relativamente recente, firmado em junho de 2015. Todos estes créditos do Montepio estão garantidos por penhores sobre quotas dos donos da Casa da Sorte, não sendo no entanto certo que essas participações sejam suficientes para cobrir todo o montante em dívida.

Da lista de credores da Casa da Sorte fazem parte outros bancos, como o BIC (tem a receber 4,6 milhões), o BCP (meio milhão de euros) e o Novo Banco (cerca de 1,2 milhões).

Outro dos credores de referência é o Clube de Futebol Os Belenenses, que reclama 3,5 milhões de euros, por conta de um contrato de cedência de exploração que motivou uma ação judicial do clube lisboeta contra a Casa da Sorte em janeiro deste ano. Em 2010, esta empresa, através da Binganimus SA, começou a explorar o bingo do Belenenses, mas em 2014 entregou o negócio à sociedade espanhola Pefaco, que na mesma altura entrou na gestão de outras oito salas de bingo em Portugal.

As dívidas da Casa da Sorte incluem ainda faturas de dezenas de milhares de euros a vários prestadores de serviços, como sociedades de advogados, empresas de telecomunicações e energia, entre outras.

Um negócio de mais de 50 milhões por ano

O Montepio, maior credor da Casa da Sorte, já em outubro de 2016 havia avançado com duas ações executivas contra a histórica empresa de lotarias, cada uma na casa dos 25 milhões de euros. Em fevereiro deste ano, o “Jornal de Notícias” deu conta das dificuldades financeiras da Casa da Sorte, apontando os processos movidos pelo Montepio, mas na altura os responsáveis da Casa da Sorte recusaram prestar esclarecimentos.

Esta quinta-feira, o Expresso contactou a Casa da Sorte e a sua diretora comercial, Paula Soares, confirmou o processo especial de revitalização (PER), adiantando que o objetivo é “reestruturar o passivo”. A mesma responsável assegura que “a empresa continua com a sua atividade normal e não houve despedimentos”. “Operacionalmente, a empresa está normalíssima”, acrescenta Paula Soares.

A Casa da Sorte, fundada em 1933 por António Augusto Nogueira da Silva, é desde 1972 uma sociedade anónima. O empresário, antes de morrer, deixou a empresa aos empregados

Ao longo dos últimos anos, a Casa da Sorte, com mais de uma centena de funcionários, tem mantido um negócio relativamente estável. De 2012 a 2015 (não há ainda dados para 2016), a faturação esteve sempre acima dos 50 milhões de euros por ano.

Em 2015, o volume de negócios ascendeu a 57,4 milhões. E daí a Casa da Sorte retirou um lucro de 80 mil euros. Já em 2014, com receitas de 57,6 milhões, a empresa tinha lucrado 389 mil euros. Mas nos anos anteriores a Casa da Sorte andou em maré de azar: perdeu 569 mil euros em 2013 e teve um prejuízo de 609 mil euros em 2012.

As contas consultadas pelo Expresso mostram que em 2015 os resultados transitados da Casa da Sorte eram negativos em 10,6 milhões, ou seja, em termos acumulados a empresa somou prejuízos superiores a uma dezena de milhões de euros.

Gestão nas mãos de Marques Mendes... mas não o comentador

Apesar de sucessivos anos de perdas até 2013, a Casa da Sorte conservava, pelo menos até 2015, uma situação patrimonial positiva: tinha um capital próprio de 8 milhões de euros; estava, portanto, muito longe de estar falida.

Ora, estes números, em conjugação com a melhoria de resultados em 2014 e 2015, indiciam que há condições operacionais para a empresa ultrapassar as dificuldades financeiras que conduziram ao PER.

A Casa da Sorte, fundada em 1933 por António Augusto Nogueira da Silva, é desde 1972 uma sociedade anónima. O empresário, antes de morrer, deixou a empresa aos empregados, os quais ao longo dos anos foram vendendo as suas participações.

A empresa é desde junho presidida por José Miguel Marques Mendes, gestor que fundou a empresa portuense Mistura Singular Capital SA (da qual também é acionista o seu irmão Luís Marques Mendes, antigo dirigente do PSD). Segundo foi possível apurar, José Miguel Marques Mendes foi indicado pelo Montepio para profissionalizar a gestão da Casa da Sorte, que há cerca de uma década é detida a mais de 90% por um outro acionista privado, que o Expresso não conseguiu identificar.

Texto publicado na edição do Expresso Diário de 03/08/2017