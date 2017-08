Piloto e tripulante da avioneta que matou criança e militar ficam em liberdade

A Procuradoria-Geral da República anuncia que o piloto e o tripulante da avioneta que matou um militar da Força Aérea de 56 anos e uma criança de 8 anos na Costa da Caparica ficam ficam sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Em comunicado, a PGR anuncia que as investigações ao caso prosseguem, estando em causa a eventual prática de crime de homicídio por negligência.

O piloto e o aluno que na quarta-feira aterraram de emergência na Praia de São João da Caparica foram interrogados durante esta tarde no tribunal de Almada, tendo a inquirição terminado após as 17h00.

As duas vítimas mortais são uma criança de 8 anos e um sargento da Força Aérea, na reserva desde 2013.

Nesta investigação levada a cabo pela secção de Almada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária em colaboração com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários.