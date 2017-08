Autoridade Marítima e escola de aviação com versões diferentes sobre aeronave que causou mortes em praia

A Escola de Aviação Aerocondor emitiu um comunicado ao fim da tarde a explicar que o aparelho que causou a morte de uma criança de 5 anos e de um homem de 56 tinha sido alugado “ao Aeroclube de Torres Vedras, proprietário e responsável pela sua manutenção”, e que podia informar “que a aeronave encontrava-se em voo de treino com um aluno e um instrutor sénior da Escola Aerocondor, de 56 anos, com elevada experiência e milhares de horas de pilotagem”.

Minutos depois deste comunicado, o porta-voz da autoridade marítima apresentou uma informação divergente. “Não era uma aula de voo”, afirmou o comandante Pedro Coelho Dias, quando questionado pelos jornalistas sobre as circunstâncias do voo.

O comandante Pedro Coelho Dias indicou que os dois tripulantes estão a ser ouvidos pelo Polícia Marítima e esta quinta-feira o piloto será ouvido pelo Ministério Público, referindo que o aparelho tinha um plano de voo de Cascais para Évora. “Isto é um puzzle de informação”, acrescentou, explicando que no local encontram-se também técnicos do gabinete de prevenção e investigação de acidentes com aeronaves.

Além dos dois mortos, uma menina de 5 anos e um homem de 56, o acidente causou ainda um ferido ligeiro, uma senhora que ficou ferida quando tentou proteger a neta.