Aeronave que causou duas mortes em praia estava “alugada” e em “voo de treino”: comunicado na íntegra da escola

“A Escola de Aviação Aerocondor lamenta profundamente o acidente verificado hoje na praia de São João da Caparica com a avioneta CS-AVA alugada por esta escola ao Aeroclube de torres Vedras, proprietário e responsável pela sua manutenção.

Os nossos profundos pêsames aos familiares das vitimas deste trágico acidente.

Não tendo no momento informação detalhada sobre o acidente podemos informar que a aeronave encontrava-se em voo de treino com um aluno e um instrutor sénior da Escola Aerocondor, de 56 anos, com elevada experiência e milhares de horas de pilotagem.

No momento atual caberá ao GEPIAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) o apuramento das causas deste trágico acidente. Naturalmente a Escola de Aviação Aerocondor colaborá na máxima extensão das suas possibilidades.

Escola de Aviação Aerocondor”