Pelo menos 20 pessoas assistidas pelo INEM no edifício da EDP no Parque das Nações

Situação de intoxicação ocorre pelo segundo dia consecutivo, após uma operação de limpeza ter sido efetuada no edifício durante o fim de semana

Pelo menos 20 pessoas foram observadas no edifício da EDP no Parque das nações, em Lisboa, pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que deslocou para o local seis viaturas, em sequência do alerta da situação de intoxicação que recebeu às 14h49 desta terça-feira.

“Várias pessoas estão a ser observadas no local. Ainda não foi evacuada nenhuma”, indicou ao Expresso Sofia Inácio do INEM, referindo que a situação é semelhante à ocorrida na segunda-feira, quando diversas pessoas tiveram de ser assistidas com sintomas de intoxicação no edifício, que fora alvo de operação de limpeza durante o fim de semana.

Uma fonte do instituto referiu à agência Lusa que cerca de 20 pessoas estão a ser assistidas, mas, sem conseguir precisar o número, Inácio indicou que este poderá ser superior.

O INEM destacou para junto do edifício da EDP duas viaturas médicas, três ambulâncias, uma das quais com equipamento de suporte de vida, e uma mota.

Numa resposta enviada à Lusa na segunda-feira, fonte oficial da EDP confirmou que, durante segunda-feira, o edifício tinha sido "evacuado de forma preventiva", depois de "cinco pessoas terem sido reencaminhadas para o hospital com dores de cabeça, náuseas e irritação na pele".

A mesma fonte explicou que no passado sábado foram realizadas duas intervenções no edifício da EDP do Parque das Nações - onde está o contact center - uma de controlo de pragas e uma outra de lavagem de painéis divisórias.

A EDP realçou que o comandante dos bombeiros aconselhou então a interdição do piso até esta terça-feira e que o local fosse pulverizado com água e posteriormente aspirado, “operação esta já realizada”.

Este procedimento de limpeza (de controlo de pragas e de lavagem de painéis divisórias) começou em junho (tendo sido iniciado no quarto piso).

Desde então tem-se procedido à lavagem de meio piso em cada fim de semana, processo que terminou no fim de semana passado com a lavagem do primeiro piso, afirmou a EDP.

Em relação aos restantes pisos, não houve “conhecimento de queixas de mau estar nos dias seguintes”, salientou a empresa.

“De referir que não houve alterações de produtos e metodologias aplicados. Estes produtos são aplicados nesta e noutras instalações da EDP não havendo até à presente data relato de alguma ocorrência causada pela sua aplicação”, salientou a mesma fonte.

Na segunda-feira estiveram no local o INEM, a PSP, Proteção Civil e Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e na página dos bombeiros na internet estava registada uma ocorrência de verificação de cheiros.