Famílias de Pedrógão: “Portugal é um Estado de Direito e fazer justiça não é sinónimo de fazer oposição”

Chegaram cinco minutos atrasados e entraram pela porta dos fundos do Palácio de Belém, em Lisboa. Tiago dos Santos Quaresma Ferreira, Jorge dos Santos Lopes da Costa, Dina Duarte, João Rafael Correia Ângelo, Ana Catarina Costa e Nadia Araceli Piazza, a porta-voz da grupo que representa a futura associação dos familiares das vítimas mortais, dos feridos e das pessoas que perderam bens no incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande a 17 de Junho. Convidados por Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram reunidos com o Presidente durante mais de duas horas e meia e, quando saíram, emocionados, partilharam com o país, através de uma declaração aos jornalistas, as suas dúvidas, revolta e desejos.

"As expectativas eram altas e os resultados estão à altura das expectativas", afirmou Nádia Piazza, agradecendo aos portugueses toda o carinho entretanto recebido: "Bem-haja a todos". Depois dos agradecimentos vieram as urgências: a mãe de um rapaz de cinco anos que morreu na estrada EN 236-1 disse que o grupo veio manifestar ao Presidente a sua "preocupação quanto ao apuramento de responsabilidades do Estado" em relação a um "momento negro da história portuguesa recente".

Tiago Miranda

O grupo enfatizou a necessidade de dar apoio às "crianças e jovens que perderam pais, avós, irmãos e amigos" e os receios com o regresso às aulas. Também alertaram para a necessidade de se dar apoio aos idosos da região, "cada vez mais isolados e num ambiente profundamente triste". Disseram pretender ver redigido um anteprojeto-lei sobre os direitos das vítimas em situações de catástrofe e expressaram a "mais sentida revolta" pela morte de tantas pessoas.

Quanto ao Presidente, salientaram a "sentida confiança" na colaboração de Marcelo Rebelo de Sousa e apelaram aos familiares das vítimas que ainda não contactaram os representantes da associação para que o fizessem. E Nadia Piazza explicou: "Juntos somos fortes, separados a nossa voz será esquecida". E, para concluir, já com a voz embargada e apoiada pelos demais representantes do grupo, afirmar de forma contundente que "Portugal é um Estado de Direito e fazer justiça não é sinónimo de fazer oposição, porque esta é uma luta de todos".

À saída, ninguém, desde os jornalistas aos seguranças e membros da equipa da Presidência, ficou indiferente ao ambiente de consternação após o fim da comunicação, vendo o grupo afastar-se, cada um apoiando o outro e todos como se fossem só um.