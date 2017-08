69 pessoas morreram afogadas desde o início do ano

Segundo dados do Observatório do Afogamento, da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, 69 pessoas morreram afogadas em Portugal desde o início do ano, quase todas em zonas não vigiadas.

O relatório do primeiro semestre do Observatório registou 29 casos no mar, 16 em zonas fluviais, e apenas dois casos em zonas vigiadas. O maior número de casos ocorreu no distrito do Porto, com 12, seguido de Faro, com 11 e Lisboa, com nove. O mês de junho foi o que mais mortes por afogamento registou, com 17 casos, seguido de fevereiro, com 11, março e maio, com 10, e janeiro, abril e julho com sete casos cada.

Na lista das causas determinadas para o afogamento incluem-se pesca lúdica, tentativa de salvamento, arrastamento por correntes (mar e rio), passeio junto ao mar, embriaguez, queda de carro ao rio ou ritual religioso. Quase metade dos casos não tem causa determinada.

O Observatório do Afogamento foi fundado em 2017 pela Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores para "contabilizar as mortes por afogamento em Portugal, de forma a serem criadas estratégias de prevenção".

A maioria das praias portuguesas iniciou a época balnear durante o mês de junho, um período que se estende até 15 de outubro para efeitos da "exploração e funcionamento de concessões de apoio balnear e seus serviços acessórios". Contudo, houve locais onde a época balnear arrancou a um de maio, uma vez que compete às câmaras municipais definir a época balnear em cada praia do seu concelho.

Das 650 áreas balneares, 175 começaram a temporada a um de junho. Foram sobretudo praias do litoral a sul de Lisboa, como são os casos dos concelhos de Almada (que inclui a Costa da Caparica) e quase todos os municípios da costa algarvia, ou a maioria das praias na Região Autónoma da Madeira.

A maior parte das praias – 246 de norte a sul de Portugal continental e nas regiões autónomas – abriu a 15 de junho. A época balnear começou durante o mês de maio para 43 praias, sobretudo em Cascais, Oeiras, ambos no distrito de Lisboa, e Albufeira, no distrito de Faro.