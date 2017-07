NOS em D´Bandada cancelado por colisão de agenda

Câmara do Porto e NOS suspenderam a sétima edição do festival de música que ao longo de um dia e uma noite invade a Baixa da Invicta. Na origem do cancelamento está a sobrecarga de eventos em setembro, que arranca com a prova Red Bull Air Race, seguindo-se os Concertos na Avenida da Orquestra da Casa da Música

Este ano, o já habitual festival de música gratuito NOS em D´Bandada não irá animar por um dia e uma noite a cidade do Porto em meados de setembro. A decisão, “concertada com a empresa NOS”, foi anunciada esta segunda-feira pela Câmara do Porto, justificada com a ausência de datas para evitar a colisão com “uma série de outros eventos pré-definidos para a cidade e que atirariam a realização do festival para o período de campanha eleitoral para as autárquicas 2017”.

Entre os eventos mais marcantes previstos para a primeira quinzena de setembro, os cabeças-de-cartaz são o regresso da popular prova Red Bull Air Race, que se realiza nos dias 2 e 3 e atraiu ao Porto nas anteriores edições mais de um milhar de visitantes, e os Concertos da Avenida, no fim de seguinte, que marca a despedida do verão, nos Aliados, da Orquestra Sinfónica do Porto da Casa da Música.

Em comunicado, o Gabinete de Comunicação da autarquia refere que o NOS em D´Bandada foi um evento de grande importância para a afirmação da cidade, mas que “é prudente a sua não realização em setembro de 2017”. Segundo fonte do executivo da Câmara do Porto, a sobreposição de eventos traria problemas logísticos e de proteção civil à cidade, enquanto as únicas datas disponíveis iriam coincidir com o período oficial de campanha eleitoral, o que “poderia ser interpretado como uma manobra de cariz eleitoralista”.

A Câmara do Porto adianta a vontade da NOS em retomar o festival de música nos próximos anos, “que será certamente ponderada pelo próximo executivo camarário”.