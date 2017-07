Mais três mil restaurantes inspecionados pela ASAE e Finanças, sete suspensos por falta de higiene

Foram instauradas mais de 600 contraordenações

Faturas por emitir, falta de higiene ou fraude alimentar. Estas foram algumas das razões que motivaram as 650 contraordenações instauradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência de uma inspeção por todo o país a 3100 restantes. Esta segunda-feira, o Ministério das Finanças apresentou os resultados da “Ação Produto Fresco”.

Entre os locais visitados, a ASAE suspendeu o funcionamento de sete restaurantes “por falta de requisitos de higiene”, tendo ainda feito duas detenções. Passou ainda 50 multas por “incumprimento dos requisitos de higiene, falta de certificação de segurança alimentar, falta de declaração prévia e falta de inspeção periódica do gás”.

Foram também instaurados pela ASAE quatro processos-crime por “identificação de géneros alimentícios avariados, usurpação de utilização de denominação de origem protegida e fraude alimentar”.

Já a AT instaurou 600 processos de contraordenação por “não emissão de fatura, não observância dos requisitos formais dos documentos emitidos, não utilização de Programa de Faturação Certificado e não Exibição dos Documentos de Transporte ou de Aquisição”.

A “Ação Produto Fresco” esteve na rua na última sexta-feira, com centenas de inspetores de norte a sul e nas ilhas e contou ainda com a participação da Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE) nos Açores e da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) na Madeira.

“A presença destas entidades no terreno é essencial para detetar, dissuadir e penalizar situações de incumprimento voluntário. Pretende ainda garantir-se uma justa repartição do esforço fiscal. Para além do efeito dissuasor, pretende desenvolver-se uma ação pedagógica sobre os operadores económicos, aumentando a perceção do risco e dos custos associados ao não cumprimento”, defende o Ministério das Finanças em comunicado.