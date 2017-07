MP considera inimputável homem que atirou criança de um 2º andar

Em fevereiro, o homem de 40 anos entrou num apartamento em Lisboa, agredindo a família. O suspeito está em prisão preventiva desde essa altura e agora o Ministério Público pede que seja internado

Um homem de 40 anos agrediu com violência uma mulher e o seu filho de 10 anos, atirando a criança da varanda do 2º andar. O caso ocorreu a 1 de fevereiro e desde então o suspeito encontra-se em prisão preventiva.

De acordo com uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), a criança, que ficou com lesões graves depois da queda de 6,5 metros de altura, só não morreu porque foi socorrida com bastante rapidez.

O MP pede agora um julgamento em tribunal colectivo do arguido "pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, três crimes de ofensa à integridade física qualificados e um crime de violação de domicílio".

"Segundo as perícias médicas efetuadas o arguido sofre de um quadro psicótico agudo e recorrente desde há vários anos. O arguido encontra-se em prisão preventiva desde a data dos factos, dado sofrer de patologia grave e atento o perigo de repetição de atos análogos. O MP requereu o internamento do arguido em estabelecimento psiquiátrico adequado ao tratamento", diz a nota da PGDL.

O caso é investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e tem a colaboração da Polícia Judiciária.