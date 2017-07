Nas mãos do luxo

Estava sentado num pub de Kings Cross com uma cerveja na mão quando decidiu mudar de vida. Peter Bellerby andava há dois anos à procura de um globo para oferecer como prenda de anos ao pai no seu 80º aniversário e há dois anos que não encontrava nada. Naquela tarde soturna de Londres deu o passo que faltava para pôr mãos à obra e fazer ele a esfera do mapa-mundi. Três ou quatro meses de trabalho, supôs, bastariam para cumprir a tarefa e duas mil libras talvez chegassem para a fazer bem feita. Enganou-se. Levou 18 meses a construir um globo que lhe custou 200 mil libras. Mas acabou por se transformar no mais cotado e habilitado fazedor de globos do mundo.

Verdadeiras obras de arte, como os considera, os globos Bellerby são hoje um objeto exclusivo ao mais alto nível. Demoram um ano e meio a fazer e podem custar entre as 1200 libras, os mais pequenos, e as 79 mil, os maiores. Há-os em todo o mundo. Os seus grandes apreciadores são “reis e rainhas, administradores, gestores de topo, ministros e todas as pessoas que querem ter um bom objeto em casa, pessoas fascinadas por globos também”. Um número limitado de gente que exige a perfeição e só quer o que é único.

Exatamente aquilo que hoje se diz ser o verdadeiro luxo, aquele que só existe se for diferenciado, precisando para isso da mão humana e dos saberes acumulados ao longo de séculos. A máxima corre entre os clientes mais requintados e os artífices mais perfeitos espalhados pelos quatro cantos do mundo. E está a arrastar consigo uma torrente de seguidores. Já nem tudo o que luz é ouro neste mundo de sofisticação onde a exclusividade é um bem essencial.

É que as marcas de luxo massificaram os seus produtos ao ponto de se tornarem indústrias. As malas Gucci, os relógios Rolex ou os tailleurs Chanel passaram a estar ao alcance de um número muito mais alargado de pessoas do que anteriormente. Pode não ter-se tanto dinheiro assim, mas pode poupar-se para depois gastar e usar e abusar de um status social que essa indústria construiu atrás de muito marketing e outra tanta publicidade. O luxo passou a ser acessível. E os clientes que antes o compravam por ser uma extravagância rara não gostaram.

Quem realmente quer um objeto de luxo hoje está a procurar outro tipo de soluções, está a ir ter com os artesões. O que tem provocado o renascimento da manufatura, aquilo a que o mundo chama craftmanship. Eles, por outro lado, perceberam que havia mercado e que podiam avançar.

“Subestimei completamente o trabalho que dava fazer um globo. Não tinha qualquer experiência, nunca tinha trabalhado num sistema de produção. Não tinha ideia de que quando uma empresa de sofás decide fazer um modelo novo pode ter que levar oito meses a concretizá-lo desde a mesa de desenho até ao acabamento e a chegada à loja.” Bellerby fala da primeira etapa da sua nova profissão iniciada em 2008, quando até um especialista em meridianos teve que arranjar para o ajudar a seguir a tarefa como devia ser. Nessa altura ainda não tinha uma paixão por globos, nem sequer sonhava em montar um negócio nessa área. A ideia era divertir-se durante uns meses e ponto final. Foi depois de aprender o que significa paciência e persistência que decidiu seguir em frente. “Não havia globos como o que eu fizera à venda em lado nenhum e continua a não haver. Pensei mesmo que não havia mercado para eles. Avancei pelo prazer da aventura e do risco. Correu bem.”

Essa aventura e esse risco correm também os clientes de Cate Havstad. A norte-americana de 26 anos, natural de Nashville, chapeleira de profissão. De olhos praticamente fechados, contratam os seus serviços via internet e dão-lhe carta branca para ela lhes fazer um chapéu personalizado, raro e que “dura uma vida”. Para encomendar um chapéu tem que se ir ao site de Cate, preencher um formulário de contacto e escrever-lhe. “Só depois, quando fico curiosa sobre a pessoa, lhe peço mais informação. “Um rol de coisas: gostos, personalidade, interesses, opções e prazos. A pessoa interessada faz então um depósito de encomenda, cada chapéu custa entre 500 a 10 mil dólares, e Cate envia-lhe um kit de prova, ou seja, um conjunto de ferramentas para que meçam a cabeça de forma correta para que ela possa trabalhar o chapéu ideal à distância do cliente sem que haja falhas. “Peço que me mandem fotografias delas, histórias sobre a sua vida, que me falem dos momentos que mais gostaram, algumas histórias sentimentais e pergunto sempre porque é que estão interessadas num chapéu especial. Tudo o que o cliente queira contar-me sobre ele é importante, pois ajuda-me a desenhar algo o mais parecido possível com a sua personalidade.”

Stephen Smith

Cada chapéu é diferente e desenhado especialmente para determinado cliente. Cate, sozinha — não tem empregados —, desafia-se depois a ela própria. Resultado: um design único num chapéu que oscila entre a tradição e a inovação. “Tenho o meu próprio estilo, que é uma fusão de contemporaneidade com tradicionalismo, por outro lado jogo também com a alta qualidade dos materiais, que devem ser produtos de qualidade inquestionável e que possam passar de geração em geração como uma peça verdadeiramente única.”

Como única quer ser Cate enquanto chapeleira. “Quero ser uma técnica exemplar. Isso é uma das razões por que mantenho o meu negócio tão pequeno. Não quero aumentar a produção. Gosto de trabalhar um chapéu de cada vez, tenho que ter tempo para me inspirar. Gosto de manter o desafio e o entusiasmo naquilo que faço. Quero ser uma chapeleira inspirada e inspiradora. Como os aventureiros e amantes da vida, os cowboys e os atores, aqueles que são os principais clientes de Havstad. Ela, também apaixonada por chapéus, teve um desgosto quando o seu cão de estimação deu cabo do seu chapéu preferido. Tinha 21 anos e deitou mãos à obra para tentar encontrar outro chapéu que lhe agradasse e não conseguiu, apesar de ter procurado em mais de seis chapeleiros. Resolveu então fazer ela uma pesquisa. À medida que ia avançando, ia ficando mais curiosa e interessada. Meio caminho andado para começar a trabalhar na feitura do seu próprio chapéu. A tarefa era difícil, foi procurando cursos de manufatura de chapéus e chegou a aprender com um velho chapeleiro. Já tinham passado dois anos. “Dedicação e aprendizagem”, diz, são o caminho essencial para a arte artesanal. Isso, além de uma capacidade inerente, o ser dotado de mãos e conhecer os truques dos materiais. E tempo, muito tempo.

O tempo que os clientes destes objetos de luxo manufaturados estão dispostos a dar para obterem peças de excelência feitas à sua medida. Os admiradores do trabalho de Masaru Okuyama não se importam de esperar seis meses para terem o par de sapatos que idealizaram. O japonês sediado em Honk Kong é hoje um dos mais conceituados sapateiros do mundo, uma espécie de estrela em ascensão cobiçada pelos executivos, administradores, homens de negócios de toda a Ásia, mas também da Europa e dos EUA. Masaru trabalhava para uma marca de joalharia japonesa no centro de Tóquio, era bem pago, gostava do ambiente de trabalho e tinha uma boa vida, mas não fazia aquilo que verdadeiramente o apaixonava, os sapatos. E mesmo sem saber como começar a trabalhar em sapataria, resolveu despedir-se do emprego. Tinha 29 anos. Depois de pensar um bom bocado, acabou por bater à porta de uma escola de sapateiros em Tóquio. Estudou o modus operandi da arte da sapataria manufaturada durante dois anos e, diz, nesse período só pensou em sapatos 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Depois de se formar, achou que não podia começar a trabalhar sem o know how da escola europeia. Partiu para Paris a pensar que só assim vingaria. No entanto, pelo caminho, encontrou o mestre sapateiro italiano Ricardo Bastetti, e mudou de ideias. Bastetti convenceu-o de que a sua mais-valia era o estilo japonês único que poderia imprimir aos sapatos que já sabia fazer. Aprender à europeia iria corromper a sua unicidade e torná-lo mais um sapateiro. Bem dito bem feito. Casou e escolheu Honk Kong para trabalhar, a cidade que mistura todas as influências asiáticas com as europeias e onde os negócios são mais intensos. Isto depois de ter feito sapatos para toda a família e de ter compreendido que o mais difícil é satisfazer os pedidos e exigências de cada pessoa. Estávamos em 2010 quando abriu a sua oficina. Os clientes não tardaram a aparecer. O conforto dos sapatos como arma de um negócio em crescimento, aliado à delicadeza das linhas e à qualidade dos materiais. Masaru só usa pele de vitelo francês, camurça inglesa, e dobras alemãs para as solas. O preço tem tudo isso em conta e pode variar entre os 2800 euros e os 4300. Resultado também de uma medição correta do pé do cliente, que é feita presencialmente, bem como as duas provas que se seguem antes dos sapatos ficarem prontos. Os sapatos de Masaru Okuyama têm ainda pós acompanhamento, ou seja, o sapateiro oferece um serviço de manutenção no que respeita ao ajuste do sapato ao pé depois de algum tempo de uso.

Jade Fenster

Toda esta mecânica de trabalho exige a participação do cliente e proporciona-lhe uma experiência. Fator fundamental, diz João Fernandes, o português que há quatro anos trabalha a pele de forma manual e artesanal para produzir os tais objetos únicos, para atrair ainda mais os interessados neste mercado muito particular do luxo. “Não quero privar os clientes de uma conversa particular, se ela for presencial tanto melhor, cria-se uma empatia que é benéfica para a construção da peça. Há também uma troca de e-mails e conversas telefónicas que são essenciais. No campo da exclusividade é natural que haja este processo de aproximação entre o artesão e o cliente. Na verdade, quando se encomenda uma peça destas, recebe-se mais do que essa peça, com ela vem inevitavelmente uma história. A peça demorou um tempo suficiente a fazer para que a história se desenvolva. Durante esse período há múltiplos contactos e um envolvimento cada vez maior, que oferece ao cliente uma aproximação até afetiva para com a peça. É uma relação de paixão que se desenvolve. Desfrutar do prazer da experiência”, explica Fernandes. Para que essa relação seja ainda mais fortalecida, este artífice, como prefere que lhe chamem, criou uma última etapa na confeção das suas bolsas e caixas de pele — o coser à mão do último ponto. Quem o faz é o próprio cliente que vai à oficina aprender a coser pele para terminar em beleza a sua peça com a sua própria marca. A experiência, acrescenta João Fernandes, é parte importante do seu marketing e da sua promoção enquanto artesão.

Só com conta no Instagram e com o chamado boca a boca, é dono de um negócio que, como o de Cate Havstad, vai continuar muito pequeno. João compromete-se a que todas as fases do processo de trabalho sejam feitas à mão e a que todos os materiais utilizados, além de uma qualidade notável, sejam produtos naturais. A sua história começou no dia em que comprou uma máquina fotográfica e quis comprar um estojo em pele para a proteger. Procurou incansavelmente por um bom artesão capaz de o fazer, em vão. Experimentou três e os três o dececionaram. Mas, por teimosia, quis mesmo chegar ao estojo perfeito. Decidiu fazê-lo ele próprio e começou por investigar onde podia aprender a trabalhar a pele. Soube que algumas marcas de luxo italianas, como a Balenciaga, tinham artesãos que ensinavam. O curso, contudo, custava à volta de 50 mil euros e tinha a duração mínima de dois anos e ele só queria fazer o estojo para uma máquina fotográfica. Durante a pesquisa online, porém, descobriu um casal no País de Gales que trabalhava para a Hermès e que fazia selas para cavalos, a peça mais importante na tradição de trabalhar a pele, pois todas as técnicas existentes são testadas na sua feitura. João Fernandes não fez por menos e contactou o casal para lhe perguntar se aceitavam aprendizes. Para sua surpresa dizem-lhe que não mas que o acolhem a ele e lhe ensinam o métier. Aprendeu a fazer selas e aprendeu a técnica para fazer o seu estojo. Depois de pronto arriscou e pôs dele uma fotografia no Instagram. No dia seguinte tinha 14 encomendas, aceitou seis e sem dar por ela já tinha mudado de vida e deixado para trás a publicidade, onde trabalhara durante anos. A capa para a máquina fotográfica foi o primeiro passo, seguiram-se as caixas de binóculos, de binóculos para ópera, caixas de joias, malas de viagem, cintos, carteiras e estojos para facas, muito procurados pelos grandes chefes de cozinha portugueses e a valerem mais de 1200 euros cada. “O que eu queria era criar bolsas, capas para transportar e proteger o que chamo de ferramentas de paixão, que podem ser qualquer coisa, até um kit de instrumentos para um barbeiro”, como já fez para um profissional inglês que queria uma bolsa de pincéis parecida com a de Matisse mas que servisse também para as navalhas, os pentes, as tesouras...

D.R.

Tudo neste mundo é sofisticação. Estes artífices já não trabalham como os velhos artesãos, embora aprendam com os grandes mestres. Têm um grau de requinte muito mais elevado para corresponderem a esta nova forma de luxo. O exemplo que se segue serve bem para exemplificar aquilo que fazem. Antigamente, uma pessoa ia a um alfaiate porque precisava de um fato. Hoje vai-se a um alfaiate porque se quer conquistar uma atitude. “Eu quero um fato que me faça parecer mais autoritário, para usar em reuniões difíceis. Já não é um fato naquele tecido que me vai bem, que me serve, é um fato que produz um efeito. Isso obviamente não está no produto que se tira da prateleira numa loja”, avança ainda João Fernandes. Havstad tem uma opinião diferente mas aponta também o caminho da diferenciação de produtos. “Acho fantástico que as pessoas voltem a olhar para a manufatura e para a arte manual com prazer. É o resultado de estarmos a sair de um longo período de supremacia industrial e é o início de uma nova era em que as pessoas voltam a pensar que mais não é melhor, e que o barato é sinónimo do sacrifício de outras pessoas. É também um reflexo da atenção das pessoas àquilo que vestem, que utilizam e que compram, numa perspetiva de preocupação com a qualidade e de preocupação ecológica também.” Para Cate, o regresso ao gosto pelo trabalho do artífice de alta qualidade é ainda a tradução da frustração de toda a gente calçar os mesmos sapatos, pôr os mesmos chapéus e vestir a mesma roupa. “Acho que qualquer pessoa tem o desejo de se expressar de forma diferente e quando o pode fazer, opta imediatamente por isso. As pessoas estão fartas de tudo o que é transversal a todos os continentes. Eu, por exemplo, só compro coisas a pessoas ou em sítios que tenham um valor especial para mim, e gosto de pensar que é isso que vendo também. Coisas que realmente importam. O que consumimos é um reflexo dos nossos valores, o sítio onde os compramos é uma extensão desses valores.”

Já Peter Bellerby pensa que “as pessoas estão a ficar cansadas de ter toneladas e toneladas de produtos baratos por todo o lado. Aquilo que querem hoje para as suas casas são produtos personalizados e individuais. A manufatura e o mercado artesanal estão em alta pois só eles podem oferecer isso mesmo. E, de facto, há tantas competências maravilhosas, artífices extraordinários, habilidades e aptidões, perícia e destreza, aquilo que sempre fez parte do saber em cada profissão deste género”. A natureza humana, acredita Bellerby, é estranha. “As pessoas vão voltar a gostar daquilo que é bem feito, impecavelmente bem feito, trabalhos exímios, por muito que tenham de pagar. E estou muito contente com isso.”

Em todo o mundo espreita uma profissão diferente que alicia os mesmos clientes habituados ao que é bom e só para eles. Mas como em tudo o que é luxo, só vencem e proliferem os melhores em cada área. Há o mestre da perfumaria mundial, o francês Jean-Claude Ellena que vende cada fragrância que cria por mais de cinco mil euros para as melhores casas de perfumes francesas, em particular para a Hermès; El Solitario, a mais refinada e radical oficina de personalização de motos sediada em Espanha; o joalheiro suíço Patrik Muff, que cria as mais originais joias da Europa; o mestre Nakagawa Mokkougei, especialista mundial no trabalho de peças utilitárias em madeira; o designer Aboubakar Fofana, que entre o Mali e a França desenha e tinge os tecidos para uma casa mais exótica; e o perfeccionista e inovador Nick Webb, mestre de cerâmica londrino. Hoje, desde a bicicleta aos lençóis, dos candeeiros aos copos, das colheres aos fatos, das canoas às facas de cozinha, passando por todo o tipo de vestuário, tudo é feito à mão e em exclusivo para uma elite que quer continuar a sê-lo. Assumidamente e custe o que custar.