Ministro perdoa enfermeiros que abandonaram serviços mínimos

Os administradores do Hospital de Viseu foram obrigados pelo gabinete do ministro da Saúde a retirarem o castigo a dois profissionais que abandonaram os turnos para serviços mínimos durante a greve no verão passado. Os enfermeiros foram condenados a repreensão escrita, tida em conta em caso de despedimento e penalizadora da progressão, mas Adalberto Campos Fernandes perdoou-os e a sanção foi apagada da ficha dos dois funcionários públicos, um deles dirigente sindical.

O caso de incumprimento nas escalas indispensáveis durante a greve, então decretada por cinco dias, envolveu mais quatro enfermeiros do hospital e que continuam punidos. Têm contratos individuais de trabalho, portanto não são do quadro do Estado, e só podem recorrer aos tribunais. Ainda assim, Adalberto Campos Fernandes pode interferir. “Para estes enfermeiros não há possibilidade de recurso hierárquico mas o ministro da Saúde pode pedir ao hospital a anulação da sanção no quadro da magistratura de influência”, afirma o advogado do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), Paulo Catarino, que está a defender estes associados.

O ministro pode interceder junto dos gestores do hospital, integrado no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu (CHTV), para que anulem o castigo, também de repreensão, mas não o fez. O advogado do SEP adianta, por isso, que vai recorrer para o Tribunal do Trabalho até dezembro, quando termina o prazo legal, e utilizar os mesmos argumentos que ‘convenceram’, à segunda tentativa, a tutela.

Os serviços jurídicos do Ministério não aceitaram as explicações iniciais dos enfermeiros para abandonarem o hospital quando estavam escalados para assegurarem os serviços mínimos — alegaram que o enfermeiro-chefe, que não aderiu à greve, podia substituí-los. Só no segundo recurso, decidido no passado mês de maio, a tutela deu o perdão. No caso, deferindo o recurso assente numa questão jurídica relacionada com a condução do processo disciplinar.

Decisão política do ministro?

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares dá razão aos gestores da unidade de Tondela-Viseu e garante que o perdão do ministro da Saúde foi “uma decisão política, uma espécie de indulto”. Na opinião de Alexandre Lourenço, os profissionais com cargos de chefia, médicos ou enfermeiros, por exemplo, não substituem os restantes elementos nos serviços mínimos em caso de greve. “Quem presta cuidados tem uma função e quem chefia tem outra e não me recordo de não haver entendimento sobre os serviços mínimos em caso de greve, que praticamente são autopropostos pelos profissionais, altamente responsáveis e que reconhecem que há cuidados que têm de estar sempre garantidos.”

Especialista em direito do trabalho, Fausto Leite também defende que “enfermeiro e enfermeiro-chefe são categorias profissionais diferentes e num caso como este de uma greve num hospital, em que se lida com a vida e com a morte, quem está escalado para cumprir serviços mínimos não pode abandonar a unidade”. Assim sendo, diz ser “extraordinário que o ministro tenha anulado a sanção, pois havia todos os fundamentos para que tivesse sido aplicada”. Mesmo a questão processual utilizada no recurso que ‘apagou’ o castigo — o facto de o processo ter sido conduzido por uma enfermeira sem formação jurídica —, não era “motivo para a anulação”. Por outras palavras, Adalberto Campos Fernandes terá pretendido apaziguar o sector.

Os processos contra os seis enfermeiros deverão agora ser remetidos para a Ordem dos Enfermeiros. A bastonária, Ana Rita Cavaco, explica que “nestes casos, a documentação é remetida para o conselho jurisdicional que vai apreciar se a conduta dos enfermeiros respeitou as questões éticas e deontológicas”. A administração do centro hospitalar — com uma constituição diferente da que conduziu os processos disciplinares no ano passado — “não se pronuncia sobre este assunto”.

Fonte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adiantou ao Expresso que, no mês passado, os gestores hospitalares garantiram que não vão abrir mais processos. O gabinete de Adalberto Campos Fernandes não respondeu ao pedido de esclarecimento feito pelo Expresso.

A ação foi reprovada pela Procuradoria-Geral da República num parecer pedido pelo próprio ministro. Os magistrados afirmam que a forma de contestação legítima é a greve, com regras e serviços mínimos bem definidos, e que o protesto de zelo dos enfermeiros parteiros deve ser interpretado como uma recusa ao trabalho com consequências disciplinares e até de responsabilidade civil caso resulte dano para as utentes.

Uma nova greve de enfermeiros esteve marcada para o final deste mês (exigindo o reconhecimento salarial) mas foi entretanto desconvocada.