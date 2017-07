O futuro dos carros será eléctrico, o presente ainda não

Num mundo perfeito (ou algures no futuro a décadas de distância) os nosso carros serão eléctricos e terão alguma inteligência artificial incorporada, tal como as casas. A rede eléctrica será descentralizada e inteligente. Consoante as situações, a bateria do automóvel parado à nossa porta, tanto poderá estar a carregar, alimentada por painéis solares e geradores eólicos no telhado, como estar a debitar corrente para a rede, se o bairro ou a cidade assim o necessitarem. Posto em marcha, o carro terá possibilidade de condução autónoma nas zonas urbanas ou de trânsito mais denso, devolvendo os comandos ao condutor em estrada aberta.

Um dia há-de ser assim mas, por enquanto, estamos a anos-luz de distância, nomeadamente em Portugal. E não é por o Governo francês dizer que em 2040 os carros novos terão que ser todos eléctricos que a realidade muda de um dia para o outro. As notícias sobre a morte iminente do motor térmico são tão manifestamente exageradas como as de Mark Twain. O que há é mudanças de estratégia. Por exemplo, a Toyota, maior construtor mundial, está a apostar nos híbridos e na gasolina em detrimento do gasóleo, mas não acabou liminarmente com os motores diesel.

É certo que deu um forte sinal ao mercado no Salão de Paris (Setembro do ano passado) com o lançamento do seu SUV CH-R que só tem motores híbridos ou a gasolina mas isso não significa uma atitude kamikaze relativamente ao gasóleo (que põe problemas de poluição por óxidos e partículas em meio urbano mas bastante menos em estrada desafogada e regime óptimo do motor).

Postos públicos precisam de recuperação

O nosso país chegou a ter uma das redes de carregamento de veículos eléctricos na via pública mais completa e avançada da Europa (lançada em 2011, Governo Sócrates) mas a crise orçamental, a chegada da troika e a mudança de orientação política com Passos Coelho fizeram com que, nem os carros eléctricos entrassem em força no mercado, nem a rede fosse usada como previsto, começando a degradar-se (avarias, estacionamento abusivo de carros não eléctricos, etc). Só em Lisboa e segundo a Mobi.E, empresa que faz a gestão da rede de carregamento, dos 226 postos públicos da capital, um quarto necessita de revisão, reparação ou modernização.

A política de incentivos à aquisição de carros eléctricos tem flutuado ao sabor das contingências orçamentais: chegou a ser de 6000 euros no tempo de Sócrates, para desaparecer de todo no tempo de Passos Coelho e reaparecer agora mais ou menos ao mesmo nível ainda que de forma indirecta (entre subvenção do Estado de € 2250 mais incentivo ao abate do carro anterior e promoções de marcas, como por exemplo na Nissan para a aquisição do Leaf). Contudo, estes incentivos podem vir a desaparecer no próximo orçamento de Estado e são residuais para os carros híbridos (os que associam um motor térmico e um motor eléctrico) e sobretudo para os híbridos “plug-in”.

“Plug-in”, o melhor de dois mundos

Estes últimos conseguem o melhor de dois mundos: têm uma bateria recarregável na ficha que lhes permite fazer 20 ou 30 km (reais) e uma motorização termo-eléctrica que lhes permite continuar a marcha quando a bateria se esgota. Com o actual sistema de impostos, estes carros têm preços da ordem dos 40 mil euros (ou mais), o que limita o peso que poderiam ter no mercado.

E as vendas dos carros 100% eléctricos em Portugal são significativas? A boa notícia é que no primeiro semestre deste ano se venderam 580, o que representa um crescimento de 84% relativamente ao período homólogo do ano anterior. A má notícia é que isso continua a ser uma gota de água, no oceano, já que representa, na melhor das hipóteses, 1% do mercado anual.

Acaba o carregamento gratuito

Também para os utilizadores de carros 100% eléctricos há boas e más notícias. A má é que, paralelamente à recuperação em curso dos postos de carregamento na via pública, a utilização destes deixa de ser gratuita (era-o desde 2011) e passa a ser paga. A boa notícia é que estão a ser instalados mais postos de carregamento rápido nas auto-estradas de norte a sul que já totalizam 37. Já se consegue ir de Lisboa ao Gerês ou ao Algarve com um carro eléctrico estas férias, como proclamam os mais optimistas?

Não exageremos. A autonomia real dos carros eléctricos, concretamente um Renault Zoe ou um Nissan Leaf é da ordem dos 200 km. E é em estrada, andando com muita calma (abaixo dos 100 km/h), travando e desacelerando mais vezes que o normal (para dar alguma recarga à bateria), ultrapassando o menos possível e resignando-nos a fazer as rampas devagar. Porque se falarmos de longos percursos em auto-estrada a velocidade constante, a autonomia baixa ainda mais. Logo, de Lisboa ao Algarve ou ao Gerês será preciso parar duas ou três vezes e em cada uma destas esperar 20 minutos pela recarga rápida da bateria (mais cara que a normal), isto se não houver mais gente na fila de espera do posto…

A angústia da autonomia

Ao volante de um carro 100% eléctrico sentimo-nos como se estivéssemos a guiar um carro de motor térmico com o ponteiro do combustível encostado à reserva: sabemos que temos autonomia para cento e tal quilómetros e que a partir daí podemos ficar apeados. Foi esta a experiência do autor destas linhas enquanto júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal desde 2012 e até ver ainda nada apareceu que a modificasse. Por exemplo o novo Opel Ampera, igualmente mostrado no Salão de Paris e que teremos nas nossas ruas lá para a Primavera, anuncia mais de 400 km de autonomia. Mas o melhor é esperar para testar em condições reais, pois se as médias de consumo anunciadas pelas marcas para os carros com motor térmico (e feitas segundo a homologação europeia) revelam grandes afastamentos em relação à utilização do dia-a-dia, também as autonomias anunciadas para os carros 100% eléctricos têm pecado por optimismo.

Até que a tecnologia evolua, quer no sentido de haver modelos mais baratos, quer de as autonomias aumentarem, o carro eléctrico está reduzido ao uso urbano e suburbano. Aí tem vantagens (até no estacionamento pago), contanto que o utilizador tenha facilidade em carregar a bateria no emprego ou em casa, pois se depender a 100% dos postos de rua poderá ter experiências desagradáveis.

Ainda assim, um pouco de cálculo financeiro pode esfriar algum entusiasmo. Se é para andar na cidade, um carro do segmento A com um motor de um litro a gasolina, desde um Citroën C1 a um Kia Picanto, custa à volta de 12 mil euros (ou menos) e os consumos dos novos motores de três cilindros já não são assustadores. Até aos 20 ou 24 mil que custará um carro 100% eléctrico há muito investimento para amortizar. A menos que se trate de uma opção de consciência e o utilizador entenda que tem de fazer, ele próprio, algo pelo ambiente e compre por opção própria e não por cálculo económico. Mas enquanto assim for nunca estaremos a falar de um mercado de massas.

Soluções para Lisboa e Porto

A verdade é que a poluição automóvel em meio urbano, como todos os problemas complexos, tem que ser atacada por várias frentes. Pôr a frota da Carris ou dos STCP maioritariamente a gás natural (com alguma componente híbrida ou eléctrica), como anunciou recentemente o ministro do Ambiente Matos Fernandes, significará um enorme passo em frente para reduzir a poluição e os gases de estufa nas duas maiores cidades portuguesas. Idem para os carros da polícia, furgonetas de distribuição, carrinhas dos correios e afins.

E que dizer dos táxis? Em Estocolmo a maioria dos táxis são Toyotas Prius (híbridos) mas não é preciso ir tão longe. Algo de semelhante está em curso em Madrid. E cá? Mais difícil, porque a legislação por enquanto só permite deduzir o IVA do gasóleo e os híbridos em causa são a gasolina. Ou seja o Estado brama contra a poluição dos motores diesel mas objectivamente incentiva-a onde esta é de facto crítica: no centro das cidades…