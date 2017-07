No início era o óvulo. Este era fertilizado pelo mais veloz dos milhares de 'sprinters' que procuravam, sob prejuízo da própria vida, chegar à meta - o óvulo feminino. Desde os primórdios dos tempos que assim é, mas os cientistas do mundo estão preocupados com a acentuada quebra na quantidade de espermatozoides produzida pelo homem ocidental (natural dos EUA, Europa, Austrália e Nova Zelândia). Segundo uma meta-análise que reúne 185 estudos de contagem de esperma, realizados entre 1973 e 2011 e publicada na revista científica "Human Reproduction Update", a percentagem de espermatozoides baixou para mais de metade. Entre as várias causas avançadas estão essencialmente as civilizacionais: aumento de stress, tabaco, obesidade e exposição aos produtos químicos. Mas a verdade é que ainda não há certezas definitivas.

Os mais pessimistas veem surgir no horizonte o fim da espécie, como também sugere o líder da pesquisa, Hagai Levine: "Se não mudarmos a forma como estamos a viver, como nos relacionamos com o ambiente e com os produtos químicos aos quais estamos expostos, podemos ter um problema grave relativamente à nossa reprodução. Ele pode conduzir ao fim da espécie", afirmou. Mas antes de nos alarmarmos com reações precipitadas e exageradas, perguntámos a quem sabe.

Nuno Monteiro Pereira, urologista e andrologista, começa por explicar que este estudo não traz conclusões novas. "Uma progressiva diminuição da quantidade de espermatozoides é reconhecida há mais de 30 anos, tendo começado a registar-se nos anos 60 e 70, com um período de agravamento no final do século e um ligeiro abrandamento nos últimos 10 anos", afirma. Entre as várias causas possíveis, a mais provável é "a exposição a agentes químicos (herbicidas, produtos fitofarmacêuticos, chumbo, magnésio, dibromocloropropano, etc.) ou físicos (radiações ionizantes, calor na região genital, etc)".

Monteiro Pereira chama a atenção para uma particularidade "curiosa": os estudos dos anos 90 sugeriam que o problema "tinha uma incidência global, ou seja, surgia em todas as geografias e culturas, agravada nos países tecnologicamente mais avançados. Pensou-se, assim, que poderia existir uma ação dos níveis da radiação ionizante atmosférica, particularmente as radiações hertzianas eletromagnéticas utilizadas para as comunicações por radiodifusão terrestre e por satélite". Mas o estudo agora divulgado não inclui os países mais industrializados, como o Japão ou a Coreia do Sul. "O problema parece sobretudo acontecer nos países com hábitos sociais e culturais análogos, do ponto de vista nutricional, de abuso de tabaco, álcool e drogas, de consumo medicamentoso, de stress", reforça.

Quanto a um possível "fim da espécie", o urologista desdramatiza. Não, não é provável que daqui resulte a extinção do Homem. Afinal, "apesar do pouco que se sabe, já há muito que se pode fazer para tentar a supressão ou a diminuição de fatores inequivocamente espermatotóxicos", afirma o médico.