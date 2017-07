Porque tem andado um português à caça de vozes de dinossauro em Chicago?

Estava-se em julho de 2013 quando um homem do Michigan foi acusado de matar a sua filha de quatro meses. A pista vital para perceber onde tinha enterrado o corpo da bebé Kate era um musgo, um bocadinho de planta enlameada encontrado na sola do sapato do pai. Para identificar a combinação única de espécies contidas nele, o FBI pediu ajuda aos estudiosos de botânica do Museu Field de História Natural de Chicago. Podia ser um episódio do CSI mas aconteceu mesmo; e foi muito graças a eles que as autoridades encontraram o corpo.

Este foi um dos casos reais que alimentou o imaginário dos criativos da agência de publicidade Leo Burnett quando, este ano, o Museu Field lhes pediu ajuda para atrair visitantes à sua nova exposição, “Specimens: Uncovering the Secrets of Life”. “A nossa abordagem passou primeiro por entender os segredos por trás das espécies estudadas pelos cientistas do museu”, conta ao Expresso Luís Marques, madeirense de gema que é diretor de arte na agência. “Encontrámos histórias interessantes que mereciam ser destacadas, como por exemplo uma espécie de musgo que ajudou o FBI a resolver um crime. Foi aí que decidimos que a campanha teria de ser focada em contar as suas histórias.”

Pôr animais, plantas e minerais a falar

No brainstorming, a equipa concluiu que a melhor forma de as contar seria “escrevê-las de maneira a que fossem interessantes para o público em geral”, como explica Julio D’Alfonso, diretor criativo associado da Leo Burnett. “Daí surgiu a ideia de escrever roteiros na primeira pessoa, em que os próprios espécimens contam factos sobre si mesmos. E já que eles não podem falar, pedimos às pessoas de Chicago que lhes emprestassem as suas vozes.”

Para isso, os criativos recorreram a uma cabina de gravação de som, parecida com as antigas cabinas telefónicas, que ao longo das últimas semanas andou a saltar de sítio em sítio na cidade. “A cabina esteve a viajar em busca das melhores vozes e ficámos surpreendidos pela positiva com o talento das pessoas”, conta o brasileiro de São Paulo. “De crianças a idosos, a participação superou as nossas expectativas.”

O monólogo do Brachiosaurus

Com Travis Klausmeier, um americano que aprendeu a falar português quando viveu no Brasil, e com os diretores criativos Carlos Murad e Pete Lefebvre, Marques e D’Alfonso escreveram mais de 100 guiões para captar as “vozes” de alguns dos animais e “falas” imaginárias de plantas e minerais que integram a exposição. São textos de um ou dois parágrafos que vão para lá dos meros factos científicos e históricos sobre este dinossauro ou aquela planta. Acima de tudo são bem-humorados e cheios de personalidade, como o caso do monólogo do Brachiosaurus — o dinossauro saurópode que se queixa de o seu pescoço, comprido como o das girafas, o impedir de brincar com os colegas no recreio.

O piscar de olho aos mais jovens é uma forma de atrair crianças ao museu, para que aprendam mais sobre as espécies que existiram antes dos humanos. Muitas estão entre nós até hoje e encerram em si vários segredos sobre a vida na Terra — foi, aliás, por isso que o Museu Field decidiu lançar a exposição em março, escolhendo cerca de 5000 itens de um espólio de mais de 30 milhões já catalogados e arquivados pela instituição.

O rapaz e a formiga

Murad, outro brasileiro, destaca o caso de um miúdo de 11 anos que protagonizou uma das iniciativas mais memoráveis, fazendo o papel de uma formiga a dar ordens aos seus recrutas. “Foi incrível. Berrou ordens às tropas como se tivesse sido sargento do Exército a vida toda.”

“Soou maldoso e ameaçador, como o vilão de um filme”

Outro exemplo: o de um homem, na aparência tímido e recatado, que entrou na cabina com o cabelo a esconder-lhe a cara e os óculos e que acabou a ler “uma das versões mais incríveis que se pode imaginar de um aracnídeo em âmbar”, partilha o diretor criativo. “Soou maldoso e ameaçador, como o vilão de um filme. Foi totalmente surpreendente e só um bocadinho assustador.”

A cabina concluiu a sua viagem este fim de semana. Com algumas espécies ainda sem vozes, a equipa da Leo Burnett está agora a contactar celebridades para que emprestem as suas. Ainda não podem divulgar nomes, mas entre os convidados poderá haver mais um ou outro português. Com esta campanha, explica Klausmeier, pretende-se “chamar a atenção dos chicagoenses para as espécies expostas no Field mas também gerar interesse” entre os turistas que visitam Chicago, para que visitem o Museu de História Natural.

Ao Expresso, Anni Glissman, diretora de marketing do Field, lembra que “as espécies da exposição são importantes não só por serem o que são mas também por causa das histórias que contam”. Juntas, “elas pintam uma imagem da vida na Terra e ajudam os nossos cientistas a descortinar novas espécies, a resolver mistérios científicos e a trabalhar em parceria com o FBI ou o Centro de Controlo de Doenças.” As vozes que vão dar nova vida aos espécimens estarão disponíveis a partir da segunda semana de agosto. As melhores, partilha Glissman, “serão posteriormente integradas nas coleções permanentes do museu”.