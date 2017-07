Adjunta da Proteção Civil ao Expresso: “Haverá sempre falhas no combate aos incêndios. Teremos de saber viver com estas críticas”

Tem sido o rosto da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) nestas semanas críticas em que o país está a arder de norte a sul. Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da ANPC, garante que as mortes no incêndio de Pedrógão Grande, no último mês, serão algo que acompanhará os responsáveis pelo combate aos fogos “até ao resto das suas vidas”. Mas prefere por enquanto não falar sobre as causas da tragédia: “Haverá um momento no futuro para podermos olharmos para isto com toda a calma e retirar as nossas lições”.

Quais são os principais motivos apontados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para a violência dos incêndios das últimas semanas?

Uma das coisas que temos constatado este ano é a violência extrema de como os incêndios têm começado. Tem muito que ver com o facto de termos uma grande parte do país com uma seca extrema. Além disso, os combustíveis estão muito secos e as condições meteorológicas são muito desfavoráveis. Tudo isto obriga a um ataque muito mais musculado do que é normal. Temos sido obrigados a reforçar muitíssimo a intervenção nos primeiros minutos, na primeira hora do incêndio. E ainda assim há situações como estas [caso dos incêndios na Sertã e Mação desta semana] que escapam ao ataque inicial e que ganham uma dimensão enorme. E se alastram por três, quatro e cinco dias, muito difíceis de combater com imensas projeções e constituem um desafio enorme ao dispositivo.

NUNO ANDRÉ FERREIRA / LUSA

Esta quarta-feira, com o fogo às portas de Mação, quais foram os momentos mais crítico?

Não houve um momento crítico mas vários que fomos tendo ao longo do dia. De cada vez que uma frente de incêndio se aproxima de uma aldeia e as pessoas ficam assustadas e em risco, para nós isso constitui um momento crítico. E temos estado a assistir a isso. Tem havido um esforço enorme por parte do dispositivo para enviar a tempo para estes locais os meios necessários, quer ao combate aos incêndios, quer à proteção às pessoas. É de sublinhar que não há até ao momento qualquer vítima grave. Isso dá-nos alento.

As mortes de Pedrógão Grande estão na mente dos homens que combatem agora estes fogos?

Para todos nós, seja na Proteção Civil ou nos bombeiros, esse será um episódio que nos acompanhará até ao resto das nossas vidas. Ainda assim, temos de continuar a fazer o nosso trabalho e garantir que não vá acontecer nada deste género. Essa será a nossa melhor homenagem às vítimas.

Um mês depois, quais foram para si as principais causas para as mortes no incêndio de Pedrógão?

Haverá tempo para avaliar as causas desse incêndio. Este é o momento de combate, de garantir que conseguimos combater com a máxima brevidade as situações que temos em curso.

LUÍS BARRA

A Proteção Civil tem sido muito criticada na comunicação social por falta de coordenação, e até de desnorte, no combate aos fogos das últimas semanas. Há críticas que considera justas?

Sempre que nos chega ao conhecimento de que algo não correu bem, temos de fazer o que está ao nosso alcance para corrigir essas situações. Nessa perspetiva, são críticas construtivas. Num cenário destes, é impossível conseguir que tudo corra a 100%. Haverá sempre falhas. E enquanto elas forem falhas de menor dimensão, serão facilmente corrigidas. De resto, teremos de continuar a trabalhar da melhor forma e a saber viver com estas críticas. Elas existem e vão continuar a existir.

Sente que algumas destas críticas são particularmente injustas?

Neste momento, temos de tentar focar no nosso trabalho e não poderemos perder o enfoque daquilo que é a nossa prioridade: o combate aos incêndios. O resto, vamos acompanhando. Haverá um momento no futuro para podermos olharmos para isto com toda a calma e retirar as nossas lições.