Habitantes de Mação começam a regressar a casa

Os habitantes retirados das aldeias do concelho de Mação devido ao incêndio que lavra desde domingo e que entrou esta manhã em fase de rescaldo estão a regressar às suas casas, disse fonte da câmara local.

"Começámos a devolver às suas casas parte da população que tínhamos retirado, isto sempre que estejam reunidas as condições necessárias de segurança", referiu o vereador Vasco Marques. Segundo o autarca, seis pessoas já regressaram e entre 20 e 30 moradores estão agora a regressar.

Várias aldeias foram evacuadas ao longo dos últimos dias, levando à retirada de "várias dezenas de pessoas". As chamas lavravam em Mação desde domingo, depois de terem alastrado do concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

O vereador, falou aos jornalistas junto ao posto de comando, e informou existir ainda pequenos pontos que "dão preocupação, que podem evoluir positiva ou negativamente dependendo das condições atmosféricas".

Os locais mais preocupantes são as localidades de Maxieira e Montela e a Serra dos Bandos.

As próximas horas vão exigir "muito trabalho de consolidação" das ações de rescaldo por se tratar de uma área ardida muito grande e que "qualquer pequeno reacendimento pode-nos trazer mais um dia de grande aflição".