Proteção Civil avança para ataque ampliado às chamas em Mação

A Autoridade Nacional de Proteção Civil já avançou junto da GNR com o pedido de ataque ampliado no incêndio de Mação, convocando o Grupo de Intervenção Permanente, apurou o Expresso. Autarquia diz que a sede do concelho pode ser atingida “nas próximas horas” por uma das três frentes do fogo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil pediu esta manhã para avançar com um ataque ampliado no incêndio de Mação, distrito de Santarém, convocando o Grupo de Intervenção Permanente (GIPS).

Segundo o vice-presidente da câmara de Mação, a situação é “extremamente preocupante”, sendo que a sede do concelho poderá ser atingida “nas próximas horas” por uma das três frentes do fogo. As aldeias de Santos, Aldeia de Eiras, Castelo e São José das Matas também estão em risco, disse o responsável à agência Lusa.

Durante a noite, duas centenas de habitantes foram retirados das suas casas em 20 aldeias locais. De acordo com o autarca, as pessoas “vão ficar alojadas na Santa Casa da Misericórdia de Mação,” para que “os serviços de saúde possam fazer uma análise” das suas situações.

Para o autarca, a tragédia vai continuar a acontecer “nas próximas três décadas em Mação”. “Em territórios em que a floresta é a principal fonte de riqueza, este é só o primeiro dia dos próximos 30 anos de falta de rendimento, de falta de atividade económica, de famílias com dificuldades económicas”, sublinhou António Louro.

No total, as chamas já destruíram cerca de 20 mil hectares de área florestal nos últimos dois dias. As três frentes de incêndio que lavram no concelho de Mação têm todas origem no fogo que começou na Sertã, no domingo.