Libertação de vapores em lavandaria de Vialonga deixa 7 pessoas intoxicadas

Uma rutura num tubo de uma máquina terá estado na origem do incidente, libertando vapores que terão atingido 26 pessoas que se encontravam no local

Sete pessoas necessitaram de assistência médica devido a uma rutura de uma máquina de uma lavandaria em Vialonga, Vila Franca de Xira. O incidente causou a libertação de vapores, que atingiram no total 26 pessoas que se encontravam no local, segundo confirmou ao Expresso o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alexandre Sargento.

Os vapores de detergentes terão afetado as vias respiratórias, causando uma situação de intoxicação em sete pessoas, segundo refere a mesma fonte. As setes pessoas deram entretanto entrada no Hospital de Vila Franca de Xira e estão neste momento a ser avaliadas nos serviços de urgência, desconhecendo-se por agora qual a gravidade das situações. Nenhuma delas foi transportada para os cuidados intensivos, indica Filipa Almeida, responsável da instituição.

Também contactada pelo Expresso, a Proteção Civil de Vila Franca de Xira não facultou qualquer informação, mas o site geral da instituição refere que uma situação de intoxicação em Vialonga obrigou ao destacamento de 12 elementos e de seis viaturas.

A SIC está a noticiar que o incidente na lavandaria de Vialonga obrigou à evacuação do respetivo edifício, onde se encontravam 50 pessoas.