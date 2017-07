Como Mação é um caso de melhores práticas – e está outra vez a arder: nem o Mac Fire chega para todos os fogos

Nos estaleiros da Câmara de Mação, em pleno Pinhal Interior, máquinas de rastos e bulldozers estão a postos. É o primeiro dia [21 de junho] de verão de 2017 e o concelho está em alerta vermelho. A Proteção Civil municipal, instalada no mesmo complexo, tem os meios preparados para um dia assim.

Pedrógão Grande fica a poucas dezenas de quilómetros. Pela sua história recente, Mação conhece bem parte do que se passou há uma semana. No verão de 2003, ganhou o negro título de “maior incêndio do país”. Então, ardeu mais de metade dos 40 mil hectares da área do concelho.

Rui Ochôa

Agora, em 2017, num dia com temperaturas a apontar aos 37 graus, as máquinas de rastos estão prontas a avançar em caso de fogo. Intervirão a jusante das labaredas, derrubando vegetação e abrindo corredores, para travar as chamas e abrir alas aos bombeiros.

Perto da maquinaria pesada, numa garagem, está o Mac Fire (Mac, de Mação; e Fire, de fogo). É um sistema de monitorização e de combate de incêndios em tempo real, controlado a partir da viatura, um posto de comando operacional móvel. O Mac Fire pretende ser “uma célula de planeamento”, explica António Louro, vereador da Proteção Civil. “O planeamento é o que mais falha, [a capacidade de] olhar para os dados e tomar decisões, prevendo a evolução do fogo. O problema em Portugal não é falta de meios; é a capacidade para os usar no sítio e momento certos”, acrescenta.

O Mac Fire (desenvolvido pela Câmara) teve um custo total de 125 mil euros, entre viatura, outros meios de comunicação e software. O seu funcionamento é simples de explicar. Ao contrário de MacGyver, o intrépido herói da série televisiva das décadas de 80 e 90 do século passado, é bem real, sem truques ou acrobacias. O segredo está apenas em querer (e conseguir) tornar fácil o que noutros lado se torna, por vezes, complicado.

José Oliveira

Em Mação, sempre que desponta um incêndio, elementos no local enviam as coordenadas GPS. Os dados são inseridos no sistema, ficando então a localização visível nos ecrãs. Após atualizações, está tudo mapeado numa carta militar: local da ignição, área ardida, localização das viaturas, etc... É o teatro de operações desenhado ao milímetro, tornando mais fácil gerir as operações.

António Louro elenca algumas valias do Mac Fire. Quando há meios áreos, com visibilidade reduzida, é possível enviar ao piloto a indicação precisa do ponto a atacar, sem riscos de engano. Por outro lado, quando entram em cena bombeiros de outros pontos do país, é mais fácil guiar quem vem de fora e desconhece o terreno. Na viatura que aloja o Mac Fire há uma impressora. E assim é rápido dar ao recém-chegado um mapa fiável do ponto onde vai atuar, com indicação precisa de tudo o que o rodeia, com vias de acesso, pontos de apoio e obstáculos.

Primeira resposta é dada nas aldeias

Se o Mac Fire dá uma visão integrada, outro pilar do combate está disperso por 80 locais. É o kit de aldeia: um depósito para 600 litros de água, com motor e mangueiras. Permite a primeira resposta das populações, quando os bombeiros ainda não chegaram, porque estão atrasados ou simplesmente porque não tiveram tempo para chegar. O depósito é colocado facilmente em cima do atrelado de um trator ou de uma pick up (se necessário, bastam dois homens para a tarefa, como o Expresso observou), enche-se em poucos minutos é levado até ao local das chamas. Tem autonomia para uma vintena de minutos.

José Oliveira

O kit da Carregueira, uma aldeia a uma meia dúzia de quilómetros de Mação, está guardado na coletividade local. No bar, vem à conversa um fogo em que foi usado, mas Arlindo, um morador, já nem se lembra bem do ano em que isso foi. Não é de estranhar. Por aquelas bandas, dos grandes incêndios ninguém se esquece. Já os pequenos, mais frequentes, podem fugir da memória.

Em Mação, em menos de duas décadas, já foi consumido praticamente todo o território (em alguns pontos, mais do que uma vez). Talvez só uma sexta ou uma sétima parte tenha escapado. Se recuarmos até 1991, então o conjunto da área ardida ultrapassa [antes do incêndio que lavra por estes dias] "já mais de 120% da área do concelho, um verdadeiro cenário de catástrofe", diz António Louro.

O ano de 2003 ainda está bem presente: num concelho com uma área de 40 mil hectares, 21 mil hectares de floresta ficaram em cinzas. Mas tal não aconteceu por desleixo. Com efeito, no finais do século XX, já Mação “era um bom aluno”, rememora António Louro: “Bons caminhos, vigilância permanente, pontos de água e uma população mobilizada para a prevenção”.

Rui Ochôa

Simplesmente, houve um dia de agosto em que nada conseguia suster 14 fogos em simultâneo: 12 devidos à mesma trovoada seca, dois ateados por faíscas de máquinas.

O rescaldo obrigou a novas medidas. Mais estradões na floresta; maior limpeza das bermas (num total de 65 metros para cada lado, nas principais vias); 22 aldeias envolvidas por uma circular (uma primeira barreira ao fogo); e limpeza de 70 quilómetros de linhas elétricas. Na criação das faixas de segurança, a Câmara de Mação avançou por sua conta e risco. Muitas das ações foram feitas sem cobertura legal. Só mais tarde a legislação contemplaria certas práticas, algumas inspiradas no espírito pioneiro de Mação. "Invadimos 20 mil propriedades", diz o autarca, a rir. Só num caso houve problemas com o dono das terras.

Apesar do muito que se fez, muito ainda falta fazer. “A resposta aos incêndios não está no combate, mas na gestão da floresta e da paisagem”, diz António Louro. Indo à Carregueira, percebe-se melhor o alcance da ideia. A aldeia está numa meia encosta, mas rodeada de montes por todos os lados. Visto do casario, a envolvente é uma mancha verdejante quase compacta, sobretudo de pinheiro e de eucalipto. Tudo em redor convida à contemplação e a desfrutar a vida ao ar livre. Não será diferente do que se sentia até há dias em muitos pontos de Pedrógão Grande.

A Carregueira tem hoje meia centenas de almas (sobretudo idosos). Há 40 ou 50 anos, “chegaram a ser 220 pessoas ou mais”, diz Lucinda Florêncio, que ao balcão da coletividade local serve as bebidas num fim de tarde. Em 1950, o concelho tinha 22 mil pessoas; hoje já serão menos de sete mil. A fuga dos campos é a melhor semente e adubo para o crescimento da floresta. A propriedade dispersa e de pequena dimensão (uma média de meio hectare em Mação) torna as parcelas pouco rentáveis, e isso ainda potencia mais o abandono. E nas terras devolutas, há espécies, como o pinheiro bravo, que irrompem com grande força.

Um sonho no congelador dos pesadelos

Mação mantém desde há anos o sonho de ser um “laboratório” para o país, com a criação de uma espécie de “empresas de aldeia” (terrenos com uma área mínima de mil hectares). Depois, far-se-ia o ordenamento desse território. Com duas orientações, explica António Louro: “reduzir no conjunto a área de floresta” (de 90% para 70% do total); e “relocalizar algumas culturas, fazendo uma compartimentação”.

Isto passaria, entre outras coisas, por plantar limoeiros, medronhos ou figueiras, por exemplo, entre as manchas das espécies que mais inflamam qualquer incêndio: eucalipto e pinheiro bravo. Aceiros reforçariam a segurança. Os rebanhos de aldeia seriam outra peça do mecanismo, pois limpariam o mato. Os proprietários aderentes, cedendo o direito de exploração das suas terras, teriam um retorno proporcional ao valor das suas parcelas.

José Oliveira

O projeto está há anos nas gavetas de vários governos. Segundo António Louro, “falta uma solução jurídica robusta”. E nunca apareceu a vontade política para, por exemplo, permitir que uma entidade com tal formato possa aceder a fundos comunitários. “Temos de voltar a tirar a floresta da zona junto à aldeia”, reclama o autarca, também produtor florestal e dirigente associativo do sector. Sem isso, continuarão de pé as “paisagens insustentáveis”, alimentadas pelas “escolhas feitas pela sociedade ao longo de décadas”.

António Louro fica alerta quando a conversa pende demasiado para as boas práticas de Mação. Arrefece a metade do copo cheia e agita a metade vazia. “Fazemos este esforço porque estamos num perigo tremendo. Podemos ficar na situação de Pedrógão”, afirma. “O drama é que o país ainda não interiorizou o estado das suas aldeias. O fulcro do problema é a morte funcional da aldeia e do agricultor, enquanto modeladores da paisagem”.

Versão alargada e reeditada do artigo publicado na edição impressa do Expresso de 24 de junho de 2017