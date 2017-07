Bombeiro que morreu em Pedrógão levou mais de três horas a ser resgatado

Gonçalo Conceição, o bombeiro de Castanheira de Pera que morreria na sequência do incêndio de Pedrógão Grande e que ficou conhecido como “bombeiro-herói”, demorou mais de três horas a ser socorrido, confirmou o Expresso junto de três fontes diretamente envolvidas no processo. A informação não é comentada oficialmente pelas autoridades.

A própria “linha do tempo” relata passos na assistência demorada depois do acidente que esteve na origem da morte. Mas não se sabe ainda oficialmente qual a causa oficial da morte: se por queimadura, se por acidente rodoviário.

A causa não é indiferente, uma vez que se sabe agora que há critérios específicos para a contagem dos mortos dos incêndios que excluem vítimas indiretas. Este, contudo, não foi caso único. Na altura dos incêndios foi noticiada a demora em atender outro bombeiro, que motivou, inclusive, o questionamento por parte do PSD (ver caixa). Há indicações, contudo, de que tenha sido o acidente rodoviário o que levaria à morte de Gonçalo Correia, o único bombeiro vitimado fatalmente no incêndio mais trágico de que há registo em Portugal.

A demora no socorro

Às 20h44 do dia 17 de junho é dado o alerta para a Viatura Florestal de Combate a Incêndios 04 (VFCI 4) de Castanheira de Pera: esta viatura tinha estado em Escalos Fundeiros e deslocava-se para outra frente de fogo, quando embate num veículo civil e se incendeia. É o adjunto de comando da corporação quem solicita o alerta e pede o resgate para “quatro bombeiros queimados e um desaparecido”. Às 21h35, o Centro de Comando da Protecção Civil relata que “viatura ardeu na totalidade, 5 bombeiros feridos com gravidade, queimados” e pede “meios de socorro com apoio diferenciado”. Às 21h45 o alerta é reforçado: “pedido de ajuda da guarnição do VFCI 4, que ficaram queimados e estão em estado grave. Foram enviados vários meios do INEM e dos bombeiros”, relata a “fita de tempo”, documento que permanece oficialmente sigiloso mas o Expresso revelou já há três semanas.

Sem socorro os bombeiros abandonam o carro e percorrem a Estrada Nacional 236, no sentido de Castanheira de Pera. Os meios do INEM presentes no local estavam envolvidos noutras ocorrências com feridos e o helicóptero estava a caminho dos Hospitais de Coimbra. Com a estrada cortada e com a sucessão de informações de vítimas, queimados e desaparecidos, é solicitado novo resgate à corporação de Condeixa-a-Nova, a 55 quilómetros de distância e na outra ponta da EN - 236, que envia ambulâncias de socorro para o local.

“Havia muito fumo, as comunicações eram muito más e não foi fácil localizar a viatura ardida”, relata ao Expresso fonte do comando da Proteção Civil, entidade a que foram solicitados esclarecimentos oficiais que não foram prestados. Todos os cinco bombeiros ficam queimados e é uma ambulância que transporta, de uma só vez, três dos feridos para o Centro de Saúde de Castanheira de Pêra. Os outros dois seguem numa ambulância de socorro.

Com o Centro de Saúde fechado é o presidente da câmara quem manda abrir as portas. Mas no interior pouco material há e os médicos do INEM, entidade a que também foram pedidos esclarecimentos sem sucesso, estão ausentes desse local. Os Bombeiros de Condeixa acabam por transportar as vítimas para os Hospitais de Coimbra. Às 22h40 Gonçalo Correia cruza, já dentro da ambulância dos bombeiros, o IC-3, em Ansião. Está ainda a mais de 50 quilómetros dos hospitais de Coimbra, onde chega ao final da noite de Sábado.

Cerca de três horas depois do acidente, o bombeiro é sujeito a ventilação e a uma intervenção cirúrgica. Morre na segunda-feira, 19 de Junho.

Causa de morte por confirmar

Gonçalo Conceição foi a única vítima mortal do incêndio de Pedrogão entre 200 feridos, deixando marcas na corporação de Condeixa. Todos os bombeiros envolvidos neste resgate receberam apoio psicológico.

Questionado, o Ministério da Saúde responde apenas que não pode divulgar dados clínicos individuais, por respeito à privacidade dos feridos.

Nas localidades afetadas, contudo, as pessoas repetem a versão de que Gonçalo Conceição esteve horas à espera de tratamento efetivo. A família deste bombeiro está a participar nas reuniões preparatórias da futura associação de vítimas do incêndio de Pedrógão.