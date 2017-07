Presidente da República respeita decisão da PGR de divulgar nomes de mortos de Pedrógão

“Respeito a autonomia do Ministério Público”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em direto para as televisões, durante uma visita ao posto de comando da proteção civil em Mação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evitou esta terça-feira comentar a divulgação, pela Procuradoria-Geral da República, da lista de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, por uma questão de respeito pela autonomia da Ministério Público.

"Eu respeito a autonomia do Ministério Público", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em direto para as televisões, durante uma visita ao posto de comando da proteção civil em Mação, onde o Presidente chegou cerca das 21h30.

Questionado pelos jornalistas sobre se a divulgação da lista é uma forma de por fim à polémica, que envolve a oposição de direita, Marcelo respondeu: "Não comento. Como sabe, o Presidente da República respeita a autonomia do Ministério Público, que decide conduzir os seus inquéritos de forma autónoma. O Presidente, a última coisa que pode, é imiscuir-se no trabalho da justiça".

"Há uma preocupação de respeitar e essa é uma diferença do Estado democrático" para as ditaduras", concluiu Rebelo de Sousa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta terça-feira, em comunicado, que se registaram, "até ao momento", 64 vítimas mortais nos incêndios de Pedrógão Grande, tendo divulgado a respetiva lista.

Esta terça-feira, o PSD anunciou que vai pedir uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre a lista de vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, mas afasta uma moção de censura ao Governo, hipótese que a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, não excluiu.

Está prevista para quarta-feira, na Assembleia da República, uma conferência de líderes para discutir a proposta de fazer um debate na Comissão Permanente, órgão que substitui o plenário da Assembleia da República durante as férias e que reúne extraordinariamente quando convocada.

Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se, no posto de comando, instalado no Largo da Feira, no centro da vila de Mação, ao secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que chegara uma hora antes.

O fogo que lavra em Mação continua numa situação "muito preocupante, com vento muito forte, aldeias em perigo e casas a arder", disse o presidente do município.

Em declarações à Lusa no posto de comando, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, disse que este incêndio já obrigou à evacuação de uma dezena de aldeias, num total de cerca de 200 pessoas, mas algumas já regressaram a casa.