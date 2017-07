Ministério da Educação abre investigação por suspeita de fraudes nas matrículas

A Inspeção-Geral da Educação abriu um inquérito para investigar irregularidades no processo de matrículas, depois de grupos de pais terem denunciado suspeitas de fraudes relacionadas com moradas falsas, nomeadamente no Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre e no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa.

Os protestos avolumaram-se esta semana, quando foram afixadas as listas com os resultados das matrículas do ensino básico, deixando sem colocação naquelas escolas dezenas de alunos residentes na zona.

Na segunda-feira, a polícia teve mesmo de ser chamada ao Liceu Pedro Nunes, onde vários pais se juntaram para protestar contra o processo de matrículas.

"As questões que foram levantadas até ao momento referem-se a alegadas irregularidades na aplicação do que está disposto no despacho das matrículas e não ao conteúdo do que está definido. O Ministério da Educação avaliará, no final do processo conduzido pela IGEC, a necessidade de aplicar eventuais medidas de reforço para limitar potenciais abusos", refere o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues.