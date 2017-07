Marcelo foi a Mação: “A prioridade agora é combater o fogo”

Presidente da República, que na noite desta terça-feira se deslocou a Mação, onde desde domingo lavra um violento incêndio, disse que foi ali "deixar uma mensagem de confiança às populações".

"A prioridade agora é combater o fogo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, reconhecendo que o trabalho dos bombeiros é muito difícil, face às condições de vento.

"Tudo aquilo que é necessário fazer dentro da relatividade dos meios, de acordo com o que me foi contado, vai sendo feito. É imprevisível [o incêndio]. Muda o vento, mudam as condições, mas houve a preocupação de prevenir, ao longo destes dias, e reforçar a segurança", acrescentou o chefe de Estado, antes de se deslocar ao quartel dos bombeiros de Mação, para "dar um abraço aos voluntários".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "quem está longe não compreende a situação vivida" ali: "É preciso acorrer a muitas povoações. É uma área imensa, muito dispersa. Com os meios disponíveis, tenta-se ir a todo o sítio", afirmou, quando questionado sobre as conclusões que tirou deste incêndio.

"É um trabalho muito difícil, muito ingrato, basta que o vento mude de repente, no sentido exatamente oposto, para que seja preciso que tudo o que estava programado seja reformulado", referiu, tendo o chefe de Estado observado que não iria repetir o mesmo que havia dito noutras circunstâncias [incêndio de Pedrógão Grande].

"Estamos num momento em que é preciso, como prioridade, combater o fogo. E combater um fogo, surgindo notícias que vêm de vários pontos do concelho, e é preciso acorrer a situações muito diversas, permanentemente. Quando a prioridade é combater, não há distância nem o vagar para fazer ainda um balanço. Depois [será tempo] de compreender o que aconteceu, a dimensão da área ardida, as consequências na vida das pessoas, tudo isso. Mas, neste momento, neste concelho, a prioridade é combater o fogo", concluiu, antes de se dirigir para o quartel dos bombeiros de Mação.

O concelho de Mação está a ser atingido por um incêndio que teve origem no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco), no domingo, e chegou ainda a Proença-a-Nova.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio que deflagra em Mação está a ser combatido por 126 operacionais, apoiados por 36 veículos.