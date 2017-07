Lista oficial confirma todas as informações reveladas pelo Expresso

O Ministério Público divulgou esta segunda-feira à noite a lista oficial de 64 mortos do grande incêndio que a 17 de junho teve início em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande. A lista é rigorosamente a mesma que o Expresso publicou no sábado, em primeira mão, quando as autoridades que investigam o caso ainda recusavam dar acesso aos nomes, invocando o segredo de justiça. Também no sábado, o Expresso noticiou que a lista estava fechada, mas excluía vítimas indiretas do incêndio, por critérios que apenas incluíam mortos diretos, por asfixia e queimaduras.

Em comunicado, a PGR informa ainda estarem sob investigação duas outras mortes, incluindo a de Alzira Costa, noticiado também pelo Expresso no sábado. A segunda investigação é sobre a morte de José Rosa Tomás, que morreu de pneumonia um mês depois do incêndio, em que ficou ferido.

A divulgação dos nomes das 64 vítimas mortais aconteceu também após o PSD ter exigido ao Governo a sua publicação. Na segunda-feira, o Executivo negou avançar com nomes, deixando essa decisão na mão do Ministério Público, alegando que a lista fazia parte do processo que se encontra em segredo de justiça.

No mesmo dia, o Ministério da Justiça garantiu ter conhecimento “desde o primeiro momento” do “atropelamento com uma vítima mortal do sexo feminino” [Alzira Costa] durante o incêndio em Pedrógão Grande. Esta informação foi divulgada poucas horas depois da PGR ter anunciado a abertura de um inquérito a este caso de atropelamento.

Esta terça-feira, o Ministério Público decidiu publicar a lista depois de vários juristas terem contestado o segredo de justiça, na sequência da notícia do Expresso. Um deles foi o antigo procurador-geral da República, Fernando Pinto Monteiro, que considerou “curioso que o segredo de justiça seja violado todos os dias em Portugal”, mas que “em relação a Pedrógão vai sendo respeitado”.

O incêndio, que deflagrou a 17 de junho em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, fez pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos. Foi preciso uma semana para ser dado como extinto.