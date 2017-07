Jovens casais do centro histórico do Porto podem ter benefícios fiscais

O executivo da Câmara Municipal do Porto (CMP) aprovou, esta terça-feira, a abertura de uma discussão pública para definir os benefícios fiscais nos impostos municipais a aplicar na autarquia, fruto da alteração da Lei do Orçamento do Estado para 2017. A vice-presidente da CMP, Guilhermina Rego, explicou aos vereadores que para aferir a possibilidade de reduções e amortizações fiscais foi pedido um estudo, para o município “perceber onde pode mexer e até onde pode ir”.

No prazo de 15 dias será constituído um grupo de cidadãos interessados em participar neste debate público, no qual terão a oportunidade de apresentar sugestões e contributos.

De fora fica a possibilidade de reduzir o IMI de 0,324% para o valor mínimo de 0,3%, como pediu o vereador do PS Manuel Pizarro, hipótese refutada por Rui Moreira, preferindo reduzir o imposto para agregados familiares com mais elementos economicamente dependentes e para “jovens casais proprietários de imóveis localizados no centro histórico”.

Por sua vez, o vereador da CDU, Pedro Carvalho, manifesta alguma relutância relativamente ao facto de a discussão pública decorrer durante o período de campanha eleitoral, mas Rui Moreira frisou que este não é um “executivo em gestão”, de forma a reforçar a legitimidade para abrir o debate público

Elevadores e escadas rolantes para fintar o sobe-e-desce

Durante a reunião de câmara foi também apresentado ao executivo da CMP o projeto vencedor para criar novas soluções na ligação entre as cotas baixas e altas da cidade, de forma a facilitar a mobilidade da população mais idosa, para quem as deslocações pedonais se preenchem de obstáculos. Dois elevadores e várias escadas rolantes vão ser implantados em diversos pontos da cidade.

Um dos ascensores fará a ligação entre os jardins do Palácio de Cristal e a Rua da Restauração, com uma paragem intermédia. O outro irá assegurar a conexão entre a zona dos armazéns em Miragaia e o Jardim das Virtudes.

Os arquitetos (dos gabinetes de arquitetura depA e Pablo Pita) responsáveis pela elaboração do projeto selecionado em concurso público, lançado em março, frisam as potencialidades desta “solução mais integrada na paisagem”, capaz de “resolver nevralgicamente os problemas em certos portos”, embora reconheçam que “não os resolve todos de uma só vez”.

Na opinião do presidente da CMP, Rui Moreira, esta proposta “resolve melhor o acesso aos pontos intermédios” da cidade e descreve-a como “importante para um tecido urbano de difícil mobilidade”.

O arquiteto e vereador socialista Manuel Correia Fernandes começou por congratular os vencedores do concurso, mas mostra a convicção de estar subjacente a este projeto “uma ideia de lazer e turismo”, manifestando ainda a esperança de que alguns contornos da proposta possam ser debatidos e, se necessário, devidamente ajustados. “Considero negativo se esta proposta estiver fechada”, complementa Correia Fernandes, responsável pelo pelouro do Urbanismo até à cisão entre Rui Moreira e o PS.