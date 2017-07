“Há preconceitos no sistema judicial português”: Portugal condenado por discriminação sexual

Em causa está o caso de uma mulher com mais de 50 anos que viu ser-lhe reduzida na justiça uma indemnização por negligência médica, após uma operação à vagina

Os 50 são “uma idade em que a sexualidade não tem a importância que assume em idades mais jovens, importância essa que vai diminuindo à medida que a idade avançada”. Foi assim que Supremo Tribunal Administrativo justificou a redução de indemnização de Maria Ivone Morais, que ficou com lesões consideráveis após uma cirurgia. Andar, sentar e ter relações sexuais passou a significar dores intensas. Agora, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou Portugal por discriminação sexual.

Em causa está a violação de dois artigos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem: o artigo 14º, que prevê a “proibição de discriminação”, e o artigo 8º, que defende o “direito ao respeito pela vida privada e familiar”.

“O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação”, lê-se no artigo 14. Segundo o acórdão do Tribunal Europeu esta terça-feira divulgado, para a decisão de reduzir a indemnização de Maria Ivone Morais “a idade e o sexo da queixosa foram fatores decisivos”.

Esta terça-feira, com cinco votos a favor e dois contra, Portugal foi condenado por discriminação e terá de pagar à mulher vítima de erro médico 3250 euros por danos não patrimoniais, por violar os artigos 8.º e 14.º da Convenção. A este valor acresce ainda o pagamento de 2460 euros devidos a despesas com o processo.

“A decisão foi baseada no pressuposto generalizado de que a sexualidade não é tão importante para uma mulher com mais de 50 anos e com dois filhos como é para aleguem mais jovem. Na perspetiva do Tribunal, estas considerações mostram que prevalecem preconceitos no sistema Judicial de Portugal”, explica a instituição europeia.

O Tribunal Europeu acusa ainda os tribunais nacionais de terem uma abordagem diferente em dois casos semelhantes, em 2008 e 2014, em que as vítimas eram homens

“Com base nesta decisão [do Tribunal Europeu] podemos, em princípio, pedir uma revisão do acórdão do STA. Vamos ver se é possível ou não. Vou analisar para ver se aquela decisão tomada seja novamente reapreciada”, disse Vítor Parente Ribeiro, advogado da vítima em declarações à agência Lusa.

Nos próximos três meses, qualquer uma das partes pode recorrer da decisão agora tomada pelo Tribunal Europeu.

Operada há 22 anos

A história começou quando, em dezembro de 1993, Maria Ivone foi diagnosticada com bartholinite. Trata-se de um quisto que se forma nas glândulas de Bartholin, que largam um líquido que ajuda a lubrificar a vagina. Quando um dos canais fica bloqueado, o fluido mantém-se normal, acumulando-se e formando uma massa e, em alguns casos, infeta. Estes quistos podem ser indolores, mas também podem provocar um grande desconforto e dificultar ações simples, como por exemplo andar ou sentar.

Normalmente, o tratamento em casos agudos passa pela drenagem e uso de antibióticos. Apesar de não ser tão frequente, a opção apresentada a Maria Ivone foi a remoção da glândula esquerda. Dois anos após ter começado a ser seguida pelo serviço de ginecologia da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, foi operada. Estávamos em maio de 1995. Quando acordou da operação, ambas as glândulas tinham sido retiradas.

“A queixosa começou a sentir uma dor intensa e a perder sensação na vagina. Começou também a sofrer de incontinência urinária, dificuldade em andar e sentar-se e não conseguia ter relações sexuais”, descreve o acórdão do Tribunal Europeu, que continua: “a queixosa foi informada, em data desconhecida, após ter sido examinada numa clínica provada de que nervo pudendo do lado esquerdo [que controla a continência urinária e fecal] tinha uma lesão devido à cirurgia”.

A Maternidade Alfredo da Costa foi condenada a pagar 172 mil euros por negligência médica, em 2013, por ter “lesionado parcialmente” o nervo pudendo, deixando a paciente “inválida para toda e qualquer profissão”.

A unidade hospitalar recorreu da decisão e o Supremo Tribunal Administrativo, em 2015, reduziu o valor para 60 mil euros. Foi aí que surgiu a justificação polémica sobre Maria Ivone, na altura com 50 anos, casada e mãe de dois filhos: “uma idade em que a sexualidade não tem a importância que assume em idades mais jovens, importância essa que vai diminuindo à medida que a idade avançada”.