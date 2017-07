Fogo em Setúbal aproxima-se de hospital, bomba de gasolina e moradias

As chamas começaram numa zona florestal no Casal dos Combros, à entrada da cidade. Familiares de moradores na zona do incêndio dizem que o fogo estava relativamente próximo do hospital da Luz

Setenta bombeiros de diversas corporações, 21 viaturas e um helicóptero estão envolvidos no combate a um incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde perto de Setúbal, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC). Segundo Patrícia Gaspar, o incêndio deflagrou numa zona florestal no Casal dos Combros, à entrada de Setúbal e, cerca das 19h45, ainda estava ativo. Familiares de moradores na zona do incêndio disseram à agência Lusa que o fogo estava relativamente próximo do hospital da Luz, de algumas moradias e de uma bomba de gasolina na EN 10, que está cortada ao trânsito, mas a ANPC diz não ter informação de qualquer zona sensível que esteja na linha de fogo.