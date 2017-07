Autoridades esperam controlar fogo em Mação esta terça-feira

O incêndio que deflagrou na Sertã no domingo à tarde e alastrou para o concelho de Mação, distrito de Santarém, continua esta madrugada com "vários pontos ativos", mas as autoridades preveem que seja controlado até ao nascer do dia.

"Com a noite as condições tornaram-se mais favoráveis, a temperatura desceu e tem vindo a ser possível fazer algumas ações de consolidação. Neste momento ainda há vários pontos ativos, mas prevemos que até que surja o dia acabe por se conseguir consolidar o perímetro do incêndio quase todo", disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro.

O autarca indicou que houve várias construções e habitações danificadas, mas não se registaram vítimas – nem mortos, nem feridos.

Sete aldeias foram evacuadas e uma, Feiteiras, estava, na noite de segunda-feira, rodeada pelas chamas, que impediam habitantes, ambulâncias e bombeiros de sair, uma situação que António Louro diz já ter sido ultrapassada.

"Foi uma situação de grande risco mas foi ultrapassada. O fogo passou e as pessoas acabaram por ficar na aldeia, mas sem vítimas a lamentar", afirmou.

Cerca de 100 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e transferidas para lares da Misericórdia.

Segundo o vice-presidente da câmara, ainda não é possível quantificar quantas habitações ficaram danificadas, mas pelo menos duas na aldeia de Galega arderam.

"Há uma série de habitações destruídas", disse.

Pelas 06:00 estavam ativos dois grandes incêndios, ambos no distrito de Castelo Branco, que mobilizavam um total de 1.363 operacionais, apoiados por 435 meios terrestres, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

O maior dos dois é o que lavra em Mação, tendo deflagrado na Sertã no domingo à tarde, e entrado também no concelho de Proença-a-Nova. Este fogo é combatido por 992 operacionais e 314 veículos.

O outro fogo em Castelo Branco deflagrou na freguesia de Santo André das Tojeiras no domingo, tendo passado para o concelho de Vila Velha de Ródão. Este incêndio mobiliza 371 operacionais e 122 veículos.

Outro incêndio começou às 05:38 em Contensas de Cima, Mangualde, distrito de Viseu, estando às 06:00 a ser combatido por 15 bombeiros.

Segundo a página da ANPC, um incêndio em Bragança, na freguesia de Lavandeira, Beira Grande e Selores (concelho de Carrazeda de Ansiães) encontra-se dominado, mobilizando 45 operacionais e 13 meios terrestres.

Em resolução estão nove fogos, com dois ainda a mobilizar um número elevado de operacionais: um em Gavião, distrito de Portalegre, com 122 operacionais e 44 veículos, e outro na freguesia Amedo e Zedes, concelho de Carrazeda de Ansiães (Bragança), com 116 operacionais e 40 meios terrestres.