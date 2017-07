Pedrógão. MP abre inquérito à morte de mulher noticiada pelo Expresso

O Ministério Público abriu uma investigação à morte de Alzira Costa, viúva que morreu atropelada por um carro quando fugia do incêndio em Pedrógão Grande, a 17 de junho. O caso do atropelamento foi revelado pelo Expresso este sábado. E não está contabilizado pelas autoridades como vítima mortal direta do incêndio que matou pelo menos 64 pessoas.

Esta segunda-feira, em comunicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) revela que no âmbito deste inquérito foram identificadas, até ao momento, 64 vítimas mortais. "Foi ainda instaurado um outro inquérito com vista à investigação das circunstâncias que rodearam a morte de mais uma vítima no âmbito de um acidente de viação."

Ambos os inquéritos estão a ser investigados no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria, sob a direção da procuradora da República que coordena aquele Departamento do Ministério Público.

A PGR apela ainda a "todos os que tenham conhecimento de quaisquer factos relacionados com os incêndios de Pedrógão Grande o envio dos mesmos ao Ministério Público", mais concretamente para o DIAP de Leiria.

A investigação às mortes nos incêndios em Pedrógão Grande estão a ser conduzida pelo DIAP de Leiria e pela diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária (PJ).