O combate ao incêndio no concelho de Proença-a-Nova apresenta uma “evolução relativamente favorável”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

A frente que se aproximava da vila não está ainda controlada, “mas é menos grave” e, até agora, as chamas não passaram o IC8, estando meios posicionados naquela via para garantir que o fogo não segue em direção à sede do concelho, explicou o presidente da Câmara, João Lobo.

Outra frente caminha a sul, já na freguesia de São Pedro do Esteval, sendo que a aldeia de Redonda “é a única em contingência”, afirmou o autarca, sublinhando que essa frente “evolui mais lentamente”, por ser uma zona com muito pasto e menos densidade florestal.

Até ao momento, acrescentou, não foi feita qualquer evacuação e continua a não haver registo de feridos ou de casas de primeira habitação destruídas.

“O vento não está tão forte [como ao final do dia] e isso está a ajudar ao combate” às chamas, frisou João Lobo, referindo que as frentes “que evoluem com mais rigor” são as de Proença e de Cimadas.

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).

Às 22h40, em todo o perímetro do fogo, estavam a atuar no combate às chamas 995 homens e 322 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil na internet.