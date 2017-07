Fogo na Sertã já levou à retirada de 158 pessoas de casa

O incêndio que deflagrou na Sertã, distrito de Castelo Branco, já levou à retirada de 158 pessoas das suas casas, algumas das quais já regressaram, indicou pelas 19h desta segunda-feira a Proteção Civil, informando que o fogo lavra com “grande intensidade”.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, o fogo na Sertã é o que concentra “maior número de meios” e que desperta “maior atenção” - está a ser combatido por 731 operacionais, auxiliados por 234 veículos e 12 meios aéreos.

No decorrer deste fogo, “158 pessoas foram retiradas das suas casas”, disse Patrícia Gaspar, referindo que algumas já puderam regressar às habitações durante a manhã e outras estão ainda a ser deslocadas.

Além do incêndio na Sertã, que deflagrou no domingo à tarde e se alastrou aos concelhos de Mação (distrito de Santarém) e Proença-a-Nova (Castelo Branco), a Proteção Civil tem centrado as atenções noutros quatro fogos - um que lavra também em Castelo Branco, dois no distrito de Bragança e um em Évora.