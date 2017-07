YEP ou quando a união do azeite transmontano faz a força

Há mais de uma década, cinco produtores de vinho da região do Douro uniram esforços comerciais para formar os "Douro Boys". Em 2016, seis produtoras juntaram-se com o mesmo intuito, no grupo D’Uva Portugal Wine Girls. A ideia de base é sempre a mesma: juntos ganha-se força, diminuem-se custos, aumenta-se escala, o todo faz-se mais forte do que a soma das partes. Quando os YEP (Young Evoo Producers) se constituíram formalmente, em maio deste ano, o objetivo era este: unir seis produtores transmontanos de azeite premium debaixo de um objetivo comum, para ganhar dimensão e capacidade comercial.

Entre todos produzem agora 80.000 garrafas por ano, num total de 13 referências, à venda em algumas lojas gourmet do país. O grupo reúne "arquitetos, contabilistas, surfistas, biólogos marinhos - e um engenheiro agrónomo, eu próprio", explica Francisco Pavão, proprietário, com o irmão, do azeite Casa de Santo Amaro, no mercado desde 2011 - e também, diga-se, um dos maiores conhecedores nacionais de azeite. Com "terroirs" diferenciados, apesar de provenientes da mesma região, estes seis azeites destinam-se à "finalização". Quer isto dizer que se adequam a cada prato, exatamente como acontece com o vinho. Assim como casamos vinhos diferentes com entradas, pratos ou sobremesas, no mundo do azeite sucede o mesmo. "Os azeites transmontanos, tipicamente amargos e picantes, são bons com carne grelhada", por exemplo, explica Francisco Pavão.

Com a certificação DOP (Denominação de Origem Protegida), estes azeites passaram por um painel de provadores que garante apertados níveis de qualidade. Para ter uma noção mais precisa, fique a saber que apenas 3% dos azeites nacionais são DOP.... O universo do azeite é duro e "ingrato", apesar de ser uma tradição portuguesa de muitas gerações. "São precisos 12 quilos de azeitonas para obter um litro de azeite", esclarece Edgardo Pacheco, autor do livro "Os 100 Melhores Azeites de Portugal" - "ao contrário do vinho, em que 1,5 kg de uva dá um litro de vinho".

O "ouro verde" português vive, contudo, um bom momento. Há cada vez mais uma educação por parte do consumidor relativamente a este produto da dieta mediterrânica - embora seja ainda muito usado para cozinhar e não para finalizar. Mas há ainda um imenso percurso a percorrer. O azeite premium nacional tem conquistado clientela essencialmente no estrangeiro - o Japão, por exemplo, consome metade do azeite de Portugal - em parte incentivados pelos benefícios para a saúde. Por lá, o consumo de azeite cresceu 1200%. Por cá, num país produtor de azeite, os portugueses consomem menos de 8 litros deste néctar por ano. É este dado que os YEP querem mudar - já agora, explicar que na expressão "Young Evoo Producers" "Evoo" significa azeite virgem extra em inglês.

Foi precisamente o mercado internacional quem reconheceu primeiro a qualidade do azeite português. No caso de Edgar Morais, à frente da casa Caixeiro há três anos, tem na Noruega, nos EUA e no Brasil a quase totalidade dos seus compradores. Vende 12.000 garrafas por ano e sente que nestes destinos os produtos 'premium' são valorizados. Foi o avô de Edgar quem começou a fabricar azeite, no lagar da aldeia. Era caixeiro-viajante - daí a escolha do nome. O pai seguiu-lhe as pisadas, mas só quando Edgar - que é 'designer' - decidiu dar uma roupagem moderna à casa se revolucionaram também os métodos de produção.

Cada um destes seis produtores tem a sua história. Para os irmãos Francisco e António Pavão, são a oitava geração da família a produzir azeite. Até 2015, 75% da produção da "Casa de Santo Amaro" seguia para exportação. No caso de Francisco Pires, biólogo marinho, o azeite Montalverne é a continuação de uma tradição que também remonta ao avô - um percurso semelhante ao de Conceição Manso, engenheira e professora universitária, à frente da Casa de Valpereiro há 3 anos. Para Francisco Moura, responsável pelo "2 à Tua", é também o terceiro de várias gerações dedicadas ao azeite. Finalmente, no caso da arquitecta Pilar Abreu Lima, à frente, com o pai (licenciado em História) do azeite "Magna Olea", transformaram uma paixão trabalhosa num negócio.

Sergio Ferreira

Juntos acreditam que podem fazer face a novos desafios. Esta semana, lançaram uma edição limitada do seu "blend", o "six elements", um azeite embalado num frasco de perfume, com uma mistura de variedades dos seis. As 2400 garrafas geraram um "azeite irreverente, bastante frutado, com notas verdes, amargas e picantes, com um fim de boca excelente, que liga lindamente com carne DOP, presunto ou gelados", sugere Francisco Pavão.

No Café Garret, em Lisboa, onde o chefe Leopoldo Calhau criou vários pratos para emparelhar com os seis néctares transmontanos, ninguém ficou com os azeites - pelo contrário. Todos apreciaram as iguarias e perceberam a vantagem de uniões como esta.