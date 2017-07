Proteção Civil diz que incêndio de Coimbra não ameaça habitações

O incêndio que deflagrou hoje à tarde junto a Coimbra não está a ameaçar habitações, e o combate regista uma "evolução favorável, apesar do vento forte" que se faz sentir na zona, segundo a Proteção Civil.

A adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, adiantou à agência Lusa que o incêndio está a lavrar junto a Coimbra, mas não se regista qualquer perigo, nem danos. Segundo a mesma responsável, foi vivida uma situação mais complicada na Praia Fluvial do Mondego devido ao fumo, mas não chegou a ser evacuada.

Patrícia Gaspar disse também que o fogo está a registar "uma evolução favorável", mas ainda não está dominado.

Segundo a página da internet da ANPC, este incêndio começou às 15:10, na freguesia do Santo António dos Olivais, tem duas frentes ativas e está a ser combatido por 301 operacionais, 81 viaturas e três meios aéreos.

Devido a este fogo, está cortada ao trânsito a Autoestrada do Pinhal Interior (AE13), na zona de Almalaguês.

Outra ocorrência importante destacada na página da internet da ANPC é o incêndio que lavra no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, e que está a ser combatido por 345 operacionais, sete meios aéreos e 102 viaturas.

Segundo a Proteção Civil, o incêndio tem duas frentes ativas e começou às 13:47, na localidade de Mosteiro de São Tiago, na freguesia de Várzea dos Cavaleiros, no concelho da Sertã. Patrícia Gaspar adiantou que este fogo está a consumir mato, não estando habitações em risco.

A adjunta nacional de operações disse que se registaram "momentos pontuais" de complicações, tendo em conta que o incêndio esteve junto a habitações mais dispersas, mas não se verificou qualquer perigo.

Este fogo está também a ser combatido por grupos de reforço de Lisboa, Santarém e Portalegre, tendo já sido acionados outros reforços de Leiria e mais dois grupos de Lisboa. Patrícia Gaspar disse ainda que, para este incêndio, foram mobilizados logo de início um grande número de operacionais, tendo em conta que esta é uma zona de elevado risco.