Presidente da Comissão Técnica Independente ao Expresso: “A morte de 64 cidadãos exige um pleno esclarecimento dos acontecimentos”

João Guerreiro, ex-reitor da Universidade do Algarve, lidera uma comissão que procura as causas do incêndio de Pedrógão Grande. Tem dois meses para “identificar as condições que deram origem àquele drama, para que não volte a acontecer.”

“Vamos tentar apresentar um relatório no prazo de 60 dias”, diz. “São conhecidos outros casos, designadamente em países que são também assolados por incêndios florestais (como a Austrália), em que os relatórios deste tipo foram produzidos num período de tempo bastante mais dilatado. Mas a nossa expectativa é produzir sugestões e recomendações no prazo estabelecido pela Assembleia da República, o que implica um trabalho de grande intensidade. Todos os membros da equipa estão disponíveis e não antevejo qualquer hesitação em tentar cumprir esse objetivo.” Com João Guerreiro está uma equipa de 12 peritos indicados pelos partidos parlamentares e pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas: Carlos Fonseca, Edelmiro Lopez Iglesias, Paulo Fernandes, António Salgueiro, Richard de Neufville, Frutuoso Pires Mateus, Marc Castellnou Ribau, Joaquim Sande Silva, José Manuel Ferreira Gomes, Francisco Castro Rego e Paulo Rainha Mateus, além do presidente. Para continuar ler o artigo completo, clique AQUI

