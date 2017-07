Marhaba! A gastronomia oriental em Lisboa

Há uma esperança que costuma nascer aos sábados, na Fábrica de Braço de Prata ou na Casa Independente, em Lisboa. Uma esperança que se sedimenta no passado, antes de lançar prosperidade no horizonte. Essa esperança chama-se Marhaba — o Oriente à Mesa, um projeto gastronómico feito por nove homens vindos da Síria, Eritreia e Palestina que vivem hoje em Lisboa ao abrigo do acolhimento municipal de refugiados.

São nove histórias de vida que trazem as marcas da guerra, mas também a cultura de um país. Encontraram refúgio em Portugal, mas dão agora a oportunidade aos portugueses de conhecerem a sua gastronomia e, através dela, viajarem um pouco pelas suas terras. O nome escolhido — marhaba, que significa bem-vindo — simboliza o que querem transmitir a quem se senta, de 15 em 15 dias na Fábrica de Braço de Prata, e no último domingo de cada mês, na Casa Independente. Estas experiências gastronómicas são servidas alternadamente, se num sábado encontrar o brunch da Eritreia, isso significa que o seguinte será sírio.

“Nenhum era cozinheiro, mas começámos a perceber que todos gostavam de cozinhar”, explica Maria Carmona, da Associação Crescer, a associação que a pedido da autarquia lisboeta está a trabalhar na sua integração. “Já fizemos um serviço de catering de um evento da câmara e temos um pedido de orçamento para um aniversário e outro para o lançamento de um livro. O objetivo é que este projeto seja sustentável e gerido por eles”, continua Maria Carmona.

Eles gostavam de cozinhar e os habitantes da cidade de Lisboa também gostam do que cozinham. O projeto, que começou com almoços na Cozinha Popular da Mouraria, irá crescer, em breve, com uma rulote para percorrer o país e dar conhecer aos portugueses novos sabores. “Eles estão muito felizes porque percebem que as pessoas gostam do que eles cozinham e sentem que é uma maneira de trazerem o seu país e de se incluírem”, frisa Maria.

Duas gastronomias, dois sabores

Os nove homens contam com o apoio de Nuno Bergonse, o chefe que criou as cozinhas criativas do restaurante Pedro e o Lobo, que os orienta na gestão da cozinha e os ajuda a fazer a transição entre a cozinha familiar e a cozinha de um restaurante. “Sou uma espécie de bengala. É diferente cozinhar em casa para a família e cozinhar para muitas pessoas, eu ajudo nisso, na forma de empratar, nas encomendas aos fornecedores.” O chefe é uma espécie de tutor e mentor, já que tudo é cozinhado pelos nove homens.

O trabalho reflete-se em dois tipos de comida muito diferente, numa escala que parte dos sabores mais primitivos da gastronomia da Eritreia, até ao paladar mais leve e delicado proporcionado pelas refeições sírias. “A cozinha eritreia destaca-se pela injera, uma massa de crepe que leva 12 horas a fermentar, e que usam quase como um garfo. E depois há também o berbere, uma especiaria muito forte. A comida síria é mais delicada e fresca. Desatacam-se os cereais como o bulgur, o cuscuz, o grão de bico e é também muito marcada pelos molhos, como o iogurte, o limão e a salsa”, frisa Nuno Bergonse.

Mas o que o chefe destaca é o novo olhar dos homens que orienta. “O que mais surpreende é a parte humana, vidas com um registo tão pesado.” Pessoas que chegaram despedaçadas e agora se começam a reerguer. Homens que abandonaram tudo o que tinham para sobreviver. Famílias que começam agora a tenta juntar-se de novo. Pais à espera que os filhos os reencontrem em Portugal.

A comida é só o pretexto para uma viagem. Não apenas por terras e culturas tão distantes, mas também por percursos que são um conto vivo da história. O melhor do brunch está nas mãos de quem o faz: Awet Mebrahtu, Tecklesenbet Tesfay, Tsehaye Berhane, Mohamed Abdela, Nizar Almadani, Mohamed Alzobi, Mohammad Shadey, Faisal e Mohamed Fayd. Na Fábrica de Braço de Prata e na Casa Independente a esperança também se escreve através dos seus nomes. Uma oportunidade de recomeço para quem prepara o que está na mesa e para quem nela se senta.