Mais de 200 operacionais no incêndio do Gavião

Mais de 200 operacionais, apoiados por 44 veículos e quatro helicópteros, estão a combater hoje à tarde um incêndio no concelho de Gavião, no distrito de Portalegre, no Alentejo, disse à Lusa fonte dos bombeiros

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o fogo deflagrou às 16:11 numa zona de floresta, perto da localidade de Domingos da Vinha, na freguesia de Belver.

Cerca das 18:30, o incêndio tinha duas frentes ativas e as chamas estavam a ser combatidas por 221 operacionais e 44 veículos de corporações de bombeiros dos distritos de Portalegre, Évora e Castelo Branco e da GNR, apoiados por quatro helicópteros.

As chamas chegaram a ameaçar as aldeias de Areia e Outeiro Cimeiro, as quais foram protegidas. "Não houve problemas e estão fora de perigo", disse a fonte.