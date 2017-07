Incêndios: 886 operacionais combatem as chamas em Castelo Branco e Coimbra

Este domingo Portugal está a ser confrontado com 178 incêndios ativos. Em Coimbra, a zona da A13 está cortada ao trânsito. Só para a região da Sertã foram mobilizados 323 homens para combater as chamas.

Os distritos de Coimbra e de Castelo Branco estão a ser flagelados por incêndios que mobilizaram um total de 886 operacionais, dos quais 504 combatem as chamas em Castelo Branco e 383 em Coimbra.

O fogo já obrigou a cortar a auto-estrada A13, do Pinhal Interior, na zona de Almalaguês. A Proteção Civil informou que o incêndio que lavra nesta zona implicou a mobilização de 118 operacionais e quatro meios aéreos. A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) detalha que este incêndio começou às 15h10, em Santo António dos Olivais, Coimbra.

No concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, há um incêndio está a ser combatido por 323 operacionais, com apoio de sete meios aéreos e 91 meios terrestres. A Protecção Civil, explica que este incêndio, com duas frentes activas, começou às 13h47 na freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã.

O incêndio da Sertã está a ser combatido com o apoio de operacionais de Portalegre, Santarém e Lisboa.