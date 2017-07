Há 30 concelhos em risco máximo de incêndio

Cerca de 30 concelhos de sete distritos de Portugal continental estão este domingo em risco de incêndio considerado máximo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA, estão em risco 'máximo' concelhos nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA dá ainda conta de vários concelhos com risco 'elevado' e 'muito elevado'.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "reduzido" e "máximo". O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro para o final do dia. Também prevê vento moderado a forte e com rajadas no litoral oeste e nas terras altas, além de uma pequena subida de temperatura.