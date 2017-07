Detido o condutor do camião que transportava oito mortos

O condutor de um camião que hoje foi encontrado com oito mortos e 28 feridos numa cidade do Texas, EUA, num caso que autoridades dizem ser de tráfico humano, foi detido, informou o chefe da polícia local

"Fomos chamados por um empregado da loja Walmart a propósito deste camião, que estava estacionado no seu parque de estacionamento. Disse-nos que alguém do interior do camião lhe tinha pedido água. Ele levou água e chamou a polícia. Nós chegámos e encontrámos oito mortos no fundo do camião", contou o chefe da polícia de Santo António, William McManus, durante uma conferência de imprensa.

"Isto parece bem tratar-se de tráfico de seres humanos", declarou McManus, falando de uma cena de horror encontrada no camião.

O responsável da polícia indicou que o condutor do camião foi entretanto detido e que as autoridades de imigração foram informadas do caso. Tanto os falecidos como os feridos, que foram hospitalizados, eram jovens e adultos com idades entre os 20 e os 30 anos, acrescentou.

O comandante dos bombeiros, Charles Hood, afirmou que o ar condicionado do reboque do camião estava desligado.

"Começámos a retirar os feridos (...), 20 dos quais estavam gravemente ou muito gravemente afetados", acrescentou.

Por seu lado, o chefe da polícia salientou ainda que os vídeos de segurança do estacionamento mostram que alguns veículos tinham vindo escolher certas pessoas que estavam escondidas no reboque do camião e que estas se encontravam vivas.

McManus acrescentou que era impossível dizer quantas pessoas tinham sido transportadas no reboque.

Santo António está a algumas horas de autoestrada da fronteira com o México e nos últimos dias tem enfrentado tempo quente e seco.