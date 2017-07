Castelo Branco, Coimbra e Gavião: incêndios vão continuar durante a noite

O vento forte dificulta o controlo dos maiores incêndios que lavram nas zonas de Castelo Branco, Coimbra e Gavião, pelo que a Proteção Civil admite que os fogos vão continuar a ser combatidos durante a noite de domingo para segunda-feira

As populações devem manter a calma em relação ao incêndios que continuam ativos e devem evitar deslocações para zonas onde os fogos estão a ser combatidos, sobretudo nos distritos de Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, aconselhou a adjunta da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, alertando para a eventualidade dos fogos que ainda não estão controlados, poderem continuar ativos durante a noite devido à previsão de ventos fortes.

As limitações à circulação rodoviária mantêm-se na A13 e no acesso ao IC8. No combate aos incêndios foi necessário proceder à evacuação de moradores de algumas casas dispersas, designadamente na localidade de Aldeia Ruiva que possui uma praia fluvial, no concelho de Proença-a-Nova.

No distrito de Castelo Branco, as localidade de Santo André das Tojeiras foi necessário utilizar dois aviões no combate às chamas, a na Várzea de Cavaleiros, no concelho da Sertã, a operação de controlo do fogo também foi difícil, agravada pelo vento forte que se faz sentir.

Na zona de Gavião, designadamente em Outeiro Fundeiro, o fogo aproximou-se de casas, mas já estão fora de perigo, segundo a Proteção Civil.