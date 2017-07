643 operacionais combatem fogo na Sertã

A localidade de Mosteiro de São Tiago, na Várzea dos Cavaleiros, situada na Sertã tinha às 23h15 deste domingo 643 operacionais a combater o incêndio, uma luta dificultada pelo vento. No distrito de Castelo Branco estão mobilizados 945 operacionais, o número mais elevado hoje registado pelo site da Autoridade Nacional de Proteção Civil

O combate ao incêndio que lavra no Mosteiro de São Tiago, na Sertã, mobilizou o número mais elevado de operacionais que este domingo estiveram a travar a voragem das chamas: ao todo 637 pessoas, apoiadas por 191 veículos.

Feitas as contas aos operacionais que travam os fogos no Vale do Coelheiro, em Santo André das Tojeiras, mais os efetivos que estão na frente de incêndios da Barroca, em Escalos de Cima e Lousa, e os restantes que se encontram na região de Castelo Branco, o número total de operacionais mobilizados esta noite para lutar contra os fogos neste distrito eleva-se a 945, apoiados por 290 veículos.

Castelo Branco é assim o distrito mais flagelado pelos incêndios, mas a Proteção Civil já tinha previsto que a noite seria complicada pelo efeito nocivo do forte vento que se fez sentir.

No distrito de Coimbra, a situação dos fogos também está longe de ter sido controlada. Foram mobilizados para os incêndios locais 550 operacionais e 153 veículos.

A terceira zona de maior concentração de operacionais no combate aos fogos em Portugal é Portalegre, onde estão 301 efetivos e 95 veículos.

Como durante a noite não são tão utilizados meios aéreos no combate às chamas - há apenas um avião em operação no distrito da Guarda - é reforçado o número de operacionais e de veículos mobilizados.