Memorial às vítimas do grande incêndio

As vítimas mortais dos incêndios têm nome e uma história. Nas últimas semanas, o Expresso falou com familiares, amigos, autoridades locais e nacionais até conseguir conhecer todos os casos de uma lista que o Estado mantém guardada por segredo de justiça. Esse secretismo tem originado a publicação de listas parcelares, outras com erros, bem como inúmeras especulações sobre o verdadeiro número de mortos. O Expresso confirmou ser esta a lista oficial e decidiu publicá-la em homenagem às vítimas e às suas famílias. Mas também para contribuir para a clarificação de uma tragédia cujas causas continuam por esclarecer e responsabilidades por apurar.

A direção do Expresso

Leia aqui a notícia completa

http://leitor.expresso.pt/#library/expresso/semanario2334/expresso/incendios/a-lista-que-o-governo-nao-quer-divulgar-1