Ordem dos Enfermeiros critica ameaça do Governo

A Ordem dos Enfermeiros pede ao ministro da Saúde "para que, em abono do total esclarecimento público, divulgue o conteúdo integral do parecer emitido" na quinta-feira pela Procuradoria Geral da República (PGR) que considera ilegal o protesto de zelo dos enfermeiros especialistas em saúde materna e infantil. A Ordem sublinha que no documento "o Conselho Consultivo da PGR ressalva que emite o presente Parecer de acordo com os elementos disponíveis".

No comunicado, os representantes dos enfermeiros afirmam que "as conclusões do parecer não enquadram correctamente a situação actual dos enfermeiros especialistas que estão em protesto", desde o início do mês pelo reconhecimento salarial das competências acrescidas que desempenham. "Estes enfermeiros foram contratados para exercer funções de cuidados gerais - o que nunca deixaram de o fazer - e adquiriram, posteriormente e à sua custa, o título de enfermeiro especialista, conferido pela Ordem dos Enfermeiros, e têm exercido estas funções sem qualquer distinção remuneratória. E esta situação é, aliás, reconhecida por todos os sindicatos e pelo próprio Ministério da Saúde."

A Ordem, "desconhecendo as questões que o ministro da Saúde suscita ao Conselho Consultivo da PGR sobre as atribuições da Ordem dos Enfermeiros enquanto associação pública profissional, ressalva-se que jamais convocou qualquer greve ou protesto", no entanto, "declarou o seu apoio, que reitera, aos enfermeiros especialistas que têm como objectivo obter um reconhecimento justo das suas competências e como principal preocupação assegurar o direito das pessoas a usufruir de cuidados de qualidade e em segurança".

No parecer da PGR a Ordem dos Enfermeiros é criticada pela sua atuação neste caso, com os magistrados a afirmarem que pode ser alvo de uma ação inspetiva a pedido do ministro da Saúde. Os enfermeiros respondem: "Lamentamos profundamente que o Governo esteja mais preocupado em ameaçar os Enfermeiros e a sua Ordem profissional em vez de lhes definir uma carreira justa e digna, tal como fez nos últimos dias para outros profissionais do sector da saúde."

O protesto de zelo vai manter-se mas na próxima segunda-feira a federação sindical e o ministro Adalberto Campos Fernandes vão reunir-se novamente e os enfermeiros estão confiantes. "Vamos aguardar que na segunda-feira possa sair um acordo de princípio com as respostas que sempre pedimos. Após a reunião, o movimento vai refletir, ponderar e tomar as suas decisões em consciência", afirma o porta-voz do movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO), Bruno Reis.