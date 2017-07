Solteiro, desempregado, perturbado e iletrado: o perfil do incendiário florestal

Na era da lei da rolha, a Autoridade de Proteção Civil, a única voz autorizada a falar de incêndios, anunciou esta quarta-feira ao meio dia que já foram detidos este ano 60 incendiários florestais, identificados e apanhados fora de flagrante delito pela Polícia Judiciária e GNR.

Ainda longe do fim da época alta dos incêndios, que decorre de 1 de julho a 30 de setembro, e quando estão ainda por apurar as causas da tragédia de Pedrógão Grande, o número de incendiários detidos é cinco vezes superior ao do período homólogo de 2016: este ano a PJ já deteve 37 (foram 89 detidos em todo o ano de 2016) e a GNR 23 (mais dois do que o total dos detidos no ano passado).

O último dos autores de fogo posto florestal foi detido esta quarta-feira no centro do país, suspeito de ter ateado cinco focos de incêndio no concelho de Santa Comba Dão nos dias 8,9 e 11 de julho, que consumiram terrenos povoados com mato, acácias e lenha.

Tal como a maioria dos protagonistas deste tipo de incêndios, o suspeito, de 51 anos, é de sexo masculino, solteiro e agiu, não por razões económicas, mas por motivos fúteis que indiciam uma mente transtornada. “O suspeito ateou os incêndios por gostar de ver os bombeiros a combater as chamas”, referiu esta quarta-feira a diretoria da PJ do Centro, responsável pela investigação e detenção do homem de 51, em colaboração com a GNR de Santa Comba Dão.

Padeiro de profissão, o desvio à regra é ter ocupação laboral e mais de 50 anos, quando a faixa etária mais comum aos agressores florestais é a dos 25 aos 49 anos.

António Pedro Ferreira

Embora não haja um retrato único de incendiário, um estudo coordenado por Cristina Soeiro, responsável pelo Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola de Polícia Judiciária, aponta para um perfil-padrão dos agressores florestais: são do sexo masculino (92%), solteiros (68%), com baixos níveis de escolaridade - em 41% dos casos têm o ensino básico, 19% são analfabetos - e, na maior parte das vezes, são desempregados ou possuem ocupações laborais indiferenciadas (37%).

A amostra do criminoso florestal teve por base entrevistas e investigação de 425 arguidos detidos pela PJ entre 1995 e 2013, ano da publicação do estudo, que teve por meta a “prevenção” e “uma mais rápida identificação e sinalização” dos incendiários nas zonas de maior incidência de fogos florestais, localizadas no centro e norte do país.

Maioria abandona o local do crime

Segundo o estudo publicado em 2013, da autoria de Cristina Soeiro e Raquel Guerra, 10% dos incendiários são pastores ou mesmo bombeiros. “Na maior parte das situações, o incendiário abandona rapidamente a cena do crime, mas há casos em fica a observar de perto o deflagrar e o avanço do fogo, chegando em alguns casos a ajudar no combate às chamas”, refere a psicóloga, que ressalva, contudo, que em geral não se enquadram num contexto de piromania, uma patologia rara.

Défices cognitivos, problemas psicológicos e um historial de demência associada ao alcoolismo são outros traços comuns aos incendiários florestais, que agem quase sempre de forma muito pouco sofisticados. “Revelam formas de atuação muito pouco complexas, mesmo rudimentares, socorrendo-se quase sempre à chama direta, como fósforos ou isqueiros, o que leva a que deixem pistas e sejam detidos com alguma celeridade”, sublinha Cristina Soeiro.

Rui Duarte Silva

Por regra, o incendiário não é solitário por vocação, mas por ter dificuldades em socializar ou criar laços afetivos, razão pela qual em 27% dos casos vivem de forma isolada ou, mesmo quando é adulto, reside com os pais (25%), em famílias muitas vezes disfuncionais. Cerca de 10% dos incendiários vivem em instituições de acolhimento ou são acompanhados por instituições de saúde locais. Por norma, residem em localidades próximas das propriedades que incendeiam e agem por raiva, vingança e poucas vezes para obter contrapartidas económicas.

Apesar de 73% dos arguidos não terem cadastro criminal, 13% dos detidos são incendiários reincidentes e 6% já foram condenados por crimes violentos. Após a detenção e interrogatório judicial, em 2016 28% dos arguidos ficaram em prisão preventiva, 23% com apresentações periódicas, 12% em prisão domiciliária, 17% com Termos de Identidade e Residência e 6% ficaram institucionalizados em hospitais psiquiátricos.

Cristina Soeiro defende que se o trabalho das autoridades é eficaz, a prevenção ainda fica a desejar. “Os que não ficam detidos andam quase todos completamente à solta”, diz, afirmando que há necessidade de um acompanhamento de proximidade no tratamento do alcoolismo e outras patologias que exigem medicação, “mas ficam por controlar”.

O encerramento de hospitais psiquiátricos públicos na zona centro e norte do país é uma das razões apontadas para a falta de controle dos incendiários. São “encaminhados todos para os hospitais de Coimbra, longe de casa em muitos dos casos identificados de incendiários”.

Rui Duarte Silva

Foto Rui Duarte Silva

Apesar de apenas 10% dos casos de fogo posto terem como autoras mulheres, nas últimas três semanas a diretoria da PJ do Norte já deteve três, indiciadas por fogo posto em áreas florestais. A 22 de junho, a PJ de Vila Real deteve uma mulher de 52 anos, sem ocupação laboral, suspeita de ter provocado um incêndio em Lamego, na área florestal na Serra das Meadas.

Três dias depois, a Unidade de Investigação Criminal de Vila Real voltou a deter uma mulher de 51 anos, também desempregada, na sequência do incêndio ocorrido a 23 de junho em Moimenta da Beira, encontrando-se a suspeita em prisão preventiva.

A 12 de julho, foi ainda detida outra mulher, doméstica de 54 anos, fortemente indiciada pela autoria de um incêndio, em Baião, a 22 de abril, também suspeita de outros três incêndios na mesma zona.

Em 2013, a PJ deteve 82 incendiários florestais, 46 em 2014, 54 em 2015 e 89 em 2016. Por sua vez, a GNR deteve 43 incendiários em 2013, 39 em 2014, 74 em 2015 e, no ano passado, 21, menos dois do que o total de detidos até ao momento por esta força policial.

De acordo com o capitão Ricardo Silva, Relações Públicas da GNR, ainda é cedo para fazer projeções em relação aos anos, que no total anual foi de 110 detidos, na soma dos identificados pela PJ e GNR.