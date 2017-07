Príncipe Aga Khan condecorado por Marcelo

Shah Karim al-Husseini, o príncipe Aga Khan, líder da comunidade ismaelita, vai ser distinguido com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa. O padrinho do laureado é Francisco Pinto Balsemão e a distinção é atribuída pelo reitor da Nova, António Rendas, numa cerimónia copresidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No final da cerimónia agendada para as 14h30 desta quarta-feira, na reitoria da Universidade, Marcelo vai ainda atribuir-lhe a Grã Cruz da Ordem da Liberdade, a primeira distinção desde género que atribui durante o seu mandato.

As duas condecorações enquadram-se nas comemorações do Jubileu de Diamante do principe Aga Khan, ou seja, a comemoração dos 60 anos enquanto imã hereditário (líder espiritual) dos muçulmanos Shia Imami Ismaili.

Ao longo das últimas seis décadas, o Aga Khan tem transformado a qualidade de vida de milhões de pessoas, em todo o mundo. Nas áreas da saúde, educação, revitalização cultural e a capacitação económica, tem trabalhado para inspirar a excelência e melhorar as condições de vida e as oportunidades, nas regiões mais remotas e problemáticas, do mundo.

Portugal foi o país escolhido para acolher a sede mundial do Imamat Ismaili, instituição dirigida pelo principe Aga Khan.