Queixas contra as polícias subiram para três por dia este ano

Foram apresentadas 411 queixas e denúncias contra as forças e serviços de segurança entre janeiro e junho deste ano, valor superior às 333 do período homólogo de 2016. Em média são quase três queixas por dia (2,7), enquanto no mesmo período de 2016 eram duas. Contas feitas, por esta altura já foram abertos mais 78 processos.

Assim, nos primeiros seis meses deste ano, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) instaurou 411 processos, dos quais 185 foram arquivados por não terem fundamento ou remetidos às forças de segurança por se tratarem de situações que não são da competência da IGAI, uma vez que esta só investiga ofensas graves e violação de direitos do cidadão.

Das queixas analisadas por este “serviço independente de controlo externo da atividade policial” criado em 1995, quatro passaram à fase de inquérito. Estes encontram-se a decorrer neste momento e são referentes a ofensas à integridade física de cidadãos por parte da PSP e da GNR.

Ao longo de 2016, a Inspeção-Geral da Administração Interna registou pouco mais de duas queixas por dia (2,2) contra as forças e serviços de segurança – PSP, GNR, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e outras entidades ligadas aos ministérios como, por exemplo, a Inspeção-Geral das Finanças, a ASAE, a Autoridade para as Condições do Trabalho e a Procuradoria-Geral da República.

No total de 2016, as novas queixas e denúncias somaram 730, mais 13 do que em 2015, mas menos 100 do que en 2013, quando atingiu o pico destes últimos cinco anos.

Entre as denúncias, a maioria resultou de certidões enviadas à IGAI por entidades judiciárias – foram 364 –, enquanto por parte de cidadãos somaram 202. A partir de notícias publicadas nos mais diversos órgãos de comunicação, 19 cativaram a atenção da Inspeção-Geral, a qual apreciou também outras 36 vindas de entidades privadas e 37 de públicas. Além de todas estas queixas e denúncias, registaram-se mais 72 feitas a coberto do anonimato.

Cada queixa representa um processo que a IGAI tem de investigar. De 2015 para 2016 ficaram por despachar 496. De 2016 para 2017 foram resolvidos 616 (média de 1,5 por dias) e 610 transitaram para este ano, dos quais nove são já processos disciplinares a agentes e guardas resultantes das investigações efetuadas.

Os números no gráfico em cima representam a acumulação de processos referentes a toda a ação da IGAI, ou seja, trata-se de processos resultantes de inspeções aos serviços, auditorias, disciplinares, contraordenações e administrativos estes últimos são constituídos pelas queixas e denúncias.



Os processos contra a Polícia de Segurança Pública representaram 53,4% do total registado em 2016. A PSP foi por isso a entidade mais visada pelas queixas e denúncias, seguindo-se a Guarda Nacional Republicana com 40,2%. As restantes forças – o Serviço Nacional de Estrangeiros, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e as entidades ligadas aos ministérios – tiveram 6,3% das queixas apresentadas.



No ano passado, quatro cidadãos morreram e sete ficaram feridos no decorrer de operações policias. Seis destes últimos resultaram de situações que envolveram a PSP. Quanto às baixas nas forças policiais, no mesmo ano foi morto um guarda republicano e feridos, com necessidade de tratamento, um total de 227, sendo 124 militares da GNR, 24 elementos da PSP, 74 da Polícia Judiciária (PJ) e cinco da Polícia Militar (PM).

O PRIMEIRO CASO DE CIDADÃOS MORTOS em 2016 aconteceu a 30 de agosto, quando um elemento da PSP do Porto atingiu com um tiro na cabeça um jovem de 16 anos. O agente disse que a sua arma disparou-se acidentalmente quando a viatura em que a vítima seguia, com mais três pessoas, todos suspeitos de terem assaltado um café em Gondomar, chocou com o carro da polícia disposto de forma a parar-lhe a marcha. Um dos assaltantes fugiu e o outro foi detido.

O SEGUNDO CASO verificou-se no dia 7 de setembro: dois agentes da PSP viram um homem numa avenida de Vale da Amoreira, Moita, que lhes pareceu ser um indivíduo sobre o qual pendia um mandado de captura e abordaram-no, mas correu mal. Segundo a versão da polícia, o suspeito virou-se contra a patrulha brandindo um machado e uma faca, tendo ferido os dois, um dos quais respondeu à agressão com um tiro mortal.

O TERCEIRO CASO foi registado a 30 de setembro, no Porto Alto, em Benavente, depois de um despiste e troca de tiros em que acabou a perseguição que a GNR movia a três suspeitos em fuga desde a ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Um guarda baleou um dos perseguidos após este sair do carro de arma em punho e ter ferido um dos elementos da GNR. Dois dos perseguidos ainda fugiram do local do acidente, mas acabaram detidos.

O QUARTO CASO verificou-se foi a 15 de outubro: um dos sete suspeitos de terem assaltado nessa noite um hipermercado no Barreiro foi morto a tiro pela PSP. Os agentes chamados ao local foram recebidos a tiro e ripostaram. No final verificou-se um morto e um ferido grave entre os assaltantes e dois feridos entre os agentes - estes foram atropelados pelo carro dos suspeitos, que ainda conseguiram fugir.

O CASO DO GNR QUE MORREU aconteceu a 11 de outubro: um guarda, de 24 anos, morreu quando, juntamente com um seu colega de patrulha, que ficou ferido, surpreenderam um homem que estaria a assaltar umas obras perto das Termas das Caldas da Cavaca, em Aguiar da Beira. O suspeito do assassínio, Pedro Dias, que foi detido dias depois, terá ainda morto um casal que ia a passar de carro pela Quinta dos Cepos, nas proximidades.

As ofensas à integridade física, isto é, agressões, uso de força desnecessário e ilegal por parte das forças e serviços de segurança foram as responsáveis pelo maior número de queixas chegadas à IGAI em 2016. São 255, representam 34,9% do total das reclamações. Logo a seguir surgem as denúncias por mau comportamento ou falta de cumprimento do dever, que atingem os 20,1%, e a utilização indevida das armas, que são 10,7&.

No que respeita ao abuso de autoridade por parte da GNR registaram-se 31 queixas e 29 no que respeita à PSP. Todavia, no que se refere a agressões, registaram-se 170 contra a PSP e 82 contra a GNR.

Os elementos que constituem as forças e serviços de segurança eram 46.068 no final de 2016, ano em que GNR, PSP, PJ, SEF e PM (Polícia Militar) viram sair 1306 efetivos e entrar apenas 1019, ou seja, verificou-se uma “baixa” geral de 287 elementos.

A situação só se inverteu nos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e na Guarda Nacional Republicana: no primeiro caso com a entrada de 90 novos elementos (estagiários) e cinco saídas; no segundo, 428 abandonaram a corporação e 480 entraram. O maior número de saídas verificou-se na PSP, onde 832 polícias foram-se embora e apenas 446 entraram. Na Polícia Judiciária não se registaram admissões, só saídas, em número de 31. E na Polícia Militar ingressaram três, saíram dez.

Em 2016, a Inspeção-Geral da Administração Interna contava com um quadro de pessoal de 36 pessoas, menos duas que no ano anterior, havendo assim 12 lugares por preencher. Em 2017, a situação mantém-se, mas no que respeita aos inspetores, cujo serviço prevê a existência de 14, estão em funções 11, mais três do que no ano passado.

Artigo publicado na edição do Expresso Diário de 18/07/2017