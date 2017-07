Proteção Civil: todos os fogos estavam dominados às 9h

Todos os incêndios que lavravam ainda esta quarta-feira de manhã em Portugal continental, como o de Vila Nova de Foz Coa, distrito da Guarda, estavam às 9h dominados, adiantou hoje a adjunta nacional de operações Patrícia Gaspar.

“Todos os incêndios estão neste momento dominados. Quero também dizer que durante o dia de ontem [terça-feira] foram registadas 81 ocorrências de incêndios florestais que envolveram 1.994 operacionais, com o apoio de 587 meios terrestres e ainda 73 intervenções com meios aéreos”, adiantou a adjunta nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Patrícia Gaspar avançou que desde a meia-noite foram registadas 14 ocorrências que têm estado a “ser debeladas”.

Apesar da melhoria quer no terreno, quer das condições meteorológicas, a ANPC vai manter o alerta laranja para a maioria dos distritos de Portugal continental. “Mantemos até ao final do dia de hoje o estado de alerta laranja exceto nos distritos de Aveiro, Porto e Viana de Castelo, que estão em alerta amarelo”, disse.

A adjunta nacional de operações avançou também que no combate às chamas na terça-feira e no dia de hoje, a ANPC tem mobilizados 35 grupos de reforços de todo o país que estão sobretudo concentrados no Norte e Centro do país, bem como três equipas do posto de comando, dois meios aéreos e 58 operacionais de emergência que vieram de Espanha.

Patrícia Gaspar adiantou, com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que para hoje, quinta-feira e sexta-feira está previsto um desagravamento meteorológico.

A responsável indicou que nos últimos dias foi mobilizado um número muito elevado de operacionais para os incêndios, sobretudo os de Alijó, Mangualde e os da Guarda. “Apesar de estarem dominados, temos operações em curso que ainda vão ser prolongadas para o rescaldo, para a consolidação de perímetros e porque poderão ocorrer reativações pontuais e, obviamente, é importante que os meios se encontrem nos teatros de operações”, disse.

Patrícias Gaspar lembrou mais uma vez para a necessidade de adoção pelos portugueses de comportamentos adequados em espaços florestais.