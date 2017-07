Infarmed aprovou mais medicamentos no primeiro semestre

O Infarmed, a autoridade nacional do medicamento, aprovou ao longo do primeiro semestre a entrada no mercado de português de 14 novos fármacos, mais cinco do que o número de medicamentos que tinham sido aprovados em igual período do ano passado.

Em comunicado, o Infarmed nota que este resultado está em linha com as metas definidas para o corrente ano de “manter ou ultrapassar o número de moléculas comparticipadas ou financiadas no Serviço Nacional de Saúde em 2016”. No ano passado, foi possível atingir um volume recorde de 51 medicamentos inovadores.

Segundo a mesma entidade, a maior parte dos medicamentos inovadores financiados ou comparticipados são de uso hospitalar, destacando-se substâncias a utilizar no tratamento do cancro (três para o melanoma), hepatite C (dois), hemofilia (dois), mas também respostas para a asma ou doença de Parkinson.

O Infarmed informou ainda que no primeiro semestre foram concluídos 30 processos de avaliação de novos medicamentos, dos quais 16 foram indeferidos ou arquivados na sequência do pedido da empresa.

Estão ainda em fase final de negociação mais cerca de 30 processos no Infarmed, esperando-se que estejam concluídos “nas próximas semanas”.